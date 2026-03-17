Diesen Tipp hat Ex-Kandidat C-Bas für "Most Wanted"-Targets

Ex-Kandidat C-Bas meldet sich pünktlich vor dem Start der zweiten Staffel von "Most Wanted – Wer entkommt?" mit klaren Ratschlägen an die neuen Targets zu Wort. Im Gespräch mit Promiflash erklärt der Realitystar, wie sich die Teilnehmenden ab Ende März am besten vor den gnadenlosen Huntern in Sicherheit bringen können: "Auf jeden Fall muss man sehr gut vernetzt sein, so gut es geht auch schon ein bisschen vorplanen, viele Nummern im Kopf und viele bereitwillige Helfer haben."

Sein besonderer Rat an die neuen Targets: Auf keinen Fall allen Passanten trauen. Er ist überzeugt, dass sich die Stimmung im Vergleich zur ersten Staffel verändert hat: "Mein ganz heißer Tipp für die zweite Staffel ist, nicht mehr allen Leuten auf der Straße vertrauen, weil meine Prognose ist: Letztes Jahr waren alle auf den Seiten der Targets. Dieses Jahr werden die Leute auch Bock haben, den Huntern so ein bisschen zu helfen. Deswegen vertraut den Leuten da draußen nicht mehr blind."

Das Format lebt von Begegnungen, spontanen Entscheidungen und dem feinen Unterschied zwischen Hilfe und Hinweis. In "Most Wanted – Wer entkommt?" versuchen die Targets, über mehrere Tage unentdeckt zu bleiben, während professionelle Verfolger sie aufspüren wollen. Im Alltag bedeutet das oft: bei Freunden unterkommen, Fahrten organisieren, Verstecke wechseln und im richtigen Moment auf Unterstützung zählen. Gerade die privaten Netzwerke werden dabei zur Lebensader – sei es durch eine kurzfristige Schlafmöglichkeit, eine Mitfahrgelegenheit oder einen Tipp, wie man unerkannt bleibt. Beziehungen werden in dieser Zeit auf Belastungsproben gestellt, weil ständige Erreichbarkeit, Vertrauen und Diskretion gefragt sind.

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Instagram / cbas C-Bas, Dezember 2025

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Imago C-Bas bei der Premiere von Staffel 3 der Amazon-Show "The 50" im Cinedom Köln

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ProSieben "Most Wanted" Staffel 2, ab 31. März auf Joyn und ProSieben