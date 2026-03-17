TV-Vertrag: Würde Stella Stegmann Personen ausschließen?

Stella Stegmann (28) hat sich im Realityfernsehen einen Namen gemacht – und kennt damit auch die Gepflogenheiten, die in der Branche üblich sind. Manche Stars lassen unliebsame Personen nämlich vertraglich ausschließen, damit sie nicht gemeinsam in einer Show auftreten müssen. Ob die 28-Jährige selbst auch schon mal zu diesem Mittel gegriffen hat oder es in Zukunft in Betracht ziehen würde, verriet sie jetzt im Interview mit Promiflash. "Nö, niemals. Also, ich habe mit niemandem super krassen Beef oder so. Dafür bin ich auch gar nicht die Person. Und wenn eine Person mit dabei ist, mit der ich mich nicht so gut verstehe, dann interessiert die mich halt einfach nicht", stellte die Reality-TV-Bekanntheit klar.

Für Stella scheint es grundsätzlich keine Option zu sein, jemanden bewusst ausschließen zu lassen. Auch wenn die Chemie mit einer Person einmal nicht stimmen sollte, bleibt sie gelassen und geht Konflikten lieber aus dem Weg. Größere Auseinandersetzungen, die einen solchen Schritt nötig machen würden, gab es bislang offensichtlich auch noch gar nicht. Stattdessen setzt die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin darauf, Abstand zu halten und mögliche Spannungen einfach zu umgehen.

Stella wurde durch ihre Teilnahme an der RTL-Show "Der Bachelor" bekannt und hat sich seitdem in der Reality-TV-Welt etabliert. Neben ihrer Arbeit im Fernsehen ist sie auch als Model tätig. In verschiedenen Formaten konnte sie bereits beweisen, dass sie mit den unterschiedlichsten Charakteren klarkommt und sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Ihre lockere Art und ihr Umgang mit Konflikten scheinen ihr dabei zu helfen, sich in der oft turbulenten Welt des Reality-TV zu behaupten.

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