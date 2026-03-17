Ist Stella Stegmann auf Dating-Plattformen angemeldet?

Realitystar Stella Stegmann (28) plaudert mit Promiflash offen über ihr Liebesleben – und verrät, ob sie Dating-Apps für die Partnersuche in Betracht zieht. "Nee, tatsächlich gar nicht. Also, ich mag Datingplattformen auch nicht so. Ich habe das noch nie gefühlt. Ich lerne gerne Leute persönlich kennen. Ich finde, da ist der Vibe auch ein ganz anderer. Das andere finde ich zu anstrengend", erklärt Stella und fügt hinzu: "Aber momentan läuft auch nicht so viel. Also, ich konzentriere mich so ein bisschen auf mich."

Wenn es ums Dating geht, hat Stella mittlerweile klare Vorstellungen und lässt sich nicht mehr auf Halbherzigkeiten ein. "Ich bin, glaube ich, an einem Punkt in meinem Leben, wo ich wirklich ernsthaft daten möchte. Und sobald ich merke, das wird nichts, dann bin ich auch weg. Dann habe ich keinen Bock mehr drauf", stellt die 28-Jährige im Promiflash-Interview klar und ergänzt: "Ich finde wirklich keine Männer. Also, ich lerne hauptsächlich Männer kennen, weil Frauen, die auf Frauen stehen, lernt man noch schwieriger kennen. Aber ich finde niemanden, wo ich sage, das wäre ein Match. Das wäre mega, das reicht mir, finde ich aber nicht."

Abseits der Frage nach Apps und Algorithmen zeigt das Gespräch, was Stella beim Kennenlernen wichtig ist: echtes Miteinander, eine spürbare Chemie und Zeit, um jemanden jenseits des Bildschirms zu erleben. Der persönliche Vibe spielt für die ehemalige Bachelorette eine große Rolle, weshalb sie Begegnungen im Alltag bevorzugt und auf ihr Bauchgefühl hört. Gleichzeitig gönnt sie sich Phasen, in denen sie ihren Fokus auf sich selbst legt und Prioritäten sortiert – ein Ansatz, den sie im Interview mehrfach betont.

Anzeige Anzeige

Imago Stella Stegmann bei der Premiere der dritten Staffel von The 50 im Cinedom Köln, 05.03.2026

Anzeige Anzeige

Imago Stella Stegmann bei der LOVE ISLAND VIP Kino-Preview im Cinenova in Köln am 03.09.2025

Anzeige Anzeige

Imago Stella Tiana Stegmann auf dem roten Teppich der Reality Awards von RTL im MMC Studio in Köln, 7. Dezember 2024