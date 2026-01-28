Mega-Deal: Khaby Lame verkauft Firma für 975 Millionen

Khaby Lame (25) hat einen Mega-Coup gelandet. Der TikTok-Star verkauft sein Unternehmen Step Distinctive Limited in einem Deal mit einem Gesamtwert von 975 Millionen Dollar (rund 810 Millionen Euro) an die börsennotierte Hongkonger Holding Rich Sparkle – das geht aus einer SEC-Einreichung hervor, die dem Magazin People vorliegt. Der Verkauf umfasst seine globale Marke und alle kommerziellen Aktivitäten rund um den Social-Media-Star. Gleichzeitig gibt Khaby grünes Licht für ein spektakuläres Technik-Projekt: Aus seinem Gesicht, seiner Stimme und seinem typischen Verhalten soll ein KI-Zwilling entstehen, der rund um den Globus in mehreren Sprachen Live-Commerce-Inhalte liefern soll.

Trotz des Verkaufs bleibt der italienische Social-Media-Star weiterhin an der Spitze von Step Distinctive. Er sicherte sich durch die Vertragsbestimmungen eine kontrollierende Beteiligung am Unternehmen. Laut Rich Sparkle könnte die Kooperation jährlich mehr als vier Milliarden Dollar (rund drei Milliarden Euro) Umsatz generieren. Khaby, der seit 2022 die Spitzenposition auf TikTok innehat und mittlerweile über 160 Millionen Follower zählt, hat sich durch diese Transaktion finanziell endgültig abgesichert.

Hinter dem globalen Phänomen steckt eine bemerkenswerte Lebensgeschichte. Gegenüber dem Magazin People erinnerte sich Khaby in einem früheren Interview an seine Zeit vor TikTok: "Vor TikTok habe ich in einer Fabrik gearbeitet. Ich hatte viele verschiedene Jobs", sagte er. "Ich habe meine Familie unterstützt – drei kleine Brüder, einen älteren Bruder und meine Eltern." Während der Pandemie begann er aus Spaß mit kurzen Clips: "Ich war einfach da, um die Leute zum Lachen zu bringen. Ich hatte nicht erwartet, dass das einmal meine Arbeit wird." Sein erstes großes Investment nach dem Durchbruch war privat: "Das Erste, was ich mit dem verdienten Geld gemacht habe, war, ein größeres Haus für meine Familie zu kaufen", erzählte er dem Magazin. Er fügte hinzu: "Ich gebe nicht gerne viel Geld für mich aus, aber für meine Familie wollte ich das Beste – meine Familie hat immer so viel für mich getan." Hinter dem KI-Milliardendeal steht damit auch die Geschichte eines jungen Mannes, der seine Liebsten aus dem engen Zuhause in ein ganz neues Leben geholt hat.

Getty Images TikToker Khaby Lame im September 2024 in Milan

Getty Images Khaby Lame beim Film Festival in Venedig

Getty Images Khaby Lame bei der Fashion Week in Mailand