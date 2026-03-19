Erst ab 50: Ashley Graham denkt über ein Facelift nach

Ashley Graham (38) hat sich in der TV-Show "Today With Jenna and Sheinelle" überraschend offen über das Thema Schönheitseingriffe geäußert. Das Model verriet vor Kurzem, dass sie sich durchaus vorstellen könne, sich in ihren Fünfzigern einem Facelift zu unterziehen. "Ich bin überhaupt nicht dagegen, mir in meinen 50ern ein Facelift machen zu lassen. Es gibt Optionen", erklärte die 38-Jährige im Gespräch mit den Moderatorinnen. Ashley betonte dabei, dass die Scham aus solchen Entscheidungen genommen werden sollte und jeder sein bestes Leben leben dürfe. Die Unterhaltung kam auf, nachdem Schauspielerin Wendi McLendon-Covey die Reunion von "Bridesmaids" bei den Oscars verpasst hatte, weil sie sich gerade einem Halslifting unterzogen hatte.

Bislang hat Ashley allerdings noch nie einen operativen Eingriff vornehmen lassen, wie sie in der Sendung klarstellte. Sie habe früher einmal Botox ausprobiert, sei aber mit dem Ergebnis nicht zufrieden gewesen. "Mir hat nicht gefallen, was es mit meinem Gesicht gemacht hat", gab das Model zu. Stattdessen setzt die dreifache Mutter mittlerweile auf alternative Methoden. "Aber ich bekomme viel Akupunktur in meinem Gesicht", verriet sie. Die Nadeln würden in Verspannungen im Gesicht gestochen und dadurch die umliegenden Muskeln entspannen. Ihre Ärztin Sandra Chu behandle dabei ihr gesamtes Gesicht, manchmal dauerten die Sitzungen 30 Minuten, manchmal sogar eine Stunde.

Wie sehr Ashley auf Akupunktur schwört, zeigte sie bereits in einem Video auf Instagram, in dem ihr Gesicht komplett mit Nadeln bedeckt ist. In einem früheren TikTok-Beitrag aus dem Jahr 2023 enthüllte sie sogar, dass ihre Ärztin eine ganze Woche bei ihr geblieben sei, um täglich zwei bis drei Stunden lang verschiedene Behandlungen durchzuführen. Dabei ging es nicht nur um ihr Gesicht, sondern auch um andere Körperpartien wie Trapezmuskel, Po, Oberschenkel, Schienbeine und Füße. Neben der Akupunktur nutzt sie auch traditionelle chinesische Methoden wie Gua Sha, Schröpfen und Moxibustion. "Ich mache das lieber, als irgendwelche Chemikalien in meinen Körper zu stecken", erklärte sie und fügte augenzwinkernd hinzu: "Aber nicht abgeneigt gegenüber ein bisschen Botox."

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Getty Images Ashley Graham, Model

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Getty Images Ashley Graham, Model

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Getty Images Ashley Graham im August 2024