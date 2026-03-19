Eklat um Loredana & Servet: Sarafina Wollny bezieht Stellung

Bei den Wollnys eskaliert der Familienstreit weiter. Nachdem Servet, der Ehemann von Loredana Wollny (22), in den vergangenen Tagen auf Instagram schwere Vorwürfe gegen seine Schwiegermutter Silvia Wollny (61) erhoben hatte, meldet sich nun Sarafina Wollny (31) zu Wort und stärkt ihrer Mutter den Rücken. Die Elffach-Mama hatte sich zuvor gegen die Anschuldigungen ihres Schwiegersohns gewehrt, die von Diebstahl und unterschlagenen Spenden handelten, und diese als "falsche Tatsachenbehauptungen" bezeichnet. Unter einem emotionalen Video von Silvia brachte ein Fan nun die Frage auf, warum die 61-Jährige und ihre Kinder Loredana nicht mehr folgen würden. An dieser Stelle schaltete sich Sarafina ein und stärkte ihrer Mutter demonstrativ den Rücken. "Wir lieben dich", kommentierte sie den Clip und machte damit klar, auf wessen Seite sie steht.

Auf die neugierigen Nachfragen der Community reagierte Dreifach-Mama Sarafina anschließend mit einer deutlichen Ansage: Sie betonte, dass weder sie noch andere Familienmitglieder jemanden entfolgt hätten. "Wir wurden entfernt", erklärte sie knapp. Auf die Nachfrage, wer sie denn entfernt habe, antwortete sie: "Von ihr und ihm selbst. Wir haben nichts entfernt." Damit machte Sarafina deutlich, dass die Initiative für die Trennung auf Social Media von Loredana und Servet ausging.

Was genau zu dem Zerwürfnis innerhalb der bekannten Großfamilie geführt hat, bleibt bislang unklar. Servet hatte bereits angekündigt, schon bald weitere Details auspacken zu wollen. Er hatte sich wiederholt auf Instagram zu Wort gemeldet und schwere Vorwürfe erhoben. Auch Calantha Wollny (25) hatte sich überraschend in den öffentlichen Streit eingeschaltet und ihrer Mutter trotz eigener Differenzen mit ihr den Rücken gestärkt. Die Fronten innerhalb der Familie scheinen derzeit extrem verhärtet zu sein. Loredana selbst schweigt bislang zu den Geschehnissen der letzten Tage. Es bleibt abzuwarten, wie sich der aktuelle Konflikt weiterentwickelt und ob alle Beteiligten irgendwann wieder zu einem harmonischeren Miteinander zurückfinden können.

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Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny, Reality-TV-Star

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Instagram / loredanawollny Loredana Wollny und Servet Özbek

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Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, Medienpersönlichkeit