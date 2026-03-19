Streit mit Autohaus beendet: Stephen Dürr erhält 57.500 Euro

Nach monatelangem Rechtsstreit hat sich Stephen Dürr (51) mit einem Magdeburger Autohaus vor Gericht geeinigt. Der Schauspieler und Realitystar sollte eigentlich den Erlös aus dem Verkauf seines Wohnmobils erhalten, doch stattdessen wurde ihm ein Dodge RAM angeboten, den er letztendlich nie bekam. Bei einem Gütetermin vor dem Landgericht Magdeburg einigte sich der 51-Jährige nun auf einen Vergleich: Das Autohaus muss 57.500 Euro an ihn zahlen, womit alle gegenseitigen Forderungen abgegolten sind. "Ich bin damit nicht glücklich, aber ich wollte die Sache endlich vom Tisch haben", sagte Stephen nach dem Prozess gegenüber Bild. Ursprünglich lag der Streitwert bei 93.000 Euro.

Die Geschichte begann vor einigen Jahren vielversprechend. Stephen hatte bei dem auf US-Cars spezialisierten Autohaus bereits zwei Jeeps gekauft und vereinbarte dann ein Gegengeschäft: Er erhielt zwei Jeep-Wrangler-Rubicon, während seine Produktionsfirma im Gegenzug für monatlich 3.000 Euro Social-Media-Beiträge für den Händler erstellte. Im November 2023 bat er das Autohaus, sein Wohnmobil zu verkaufen. Der Ford-Camper wurde für 65.000 Euro veräußert, doch Stephen erhielt kein Geld ausgezahlt. Stattdessen bot ihm das Autohaus einen Dodge RAM Laramie Crew Cab an, bei dem der Verkaufserlös mit dem Kaufpreis des Pick-up-Trucks verrechnet werden sollte. Der Entertainer unterschrieb den Kaufvertrag und bezahlte den vollen Kaufpreis, doch der Dodge wurde ihm nie übergeben.

Es folgte ein Nervenkrieg mit Strafanzeigen bei der Polizei Magdeburg, Anwaltsschreiben und schließlich einer Gerichtsklage. Stephen machte seine Vorwürfe auch öffentlich im Netz. Die Geschäftsführerin des Autohauses, Janine F., mit der der TV-Star einst auf Du und Du war, erklärte vor Gericht durch ihre Anwältin, dass das Vertrauensverhältnis durch die Vorwürfe dauerhaft beschädigt worden sei. Als der Richter vorschlug, die Zusammenarbeit bei den Social-Media-Beiträgen wieder aufzunehmen, lehnten beide Seiten entschieden ab. Wenn das Geld bis zum 27. März auf dem Konto von Stephens Firma eingeht, ist der Auto-Zoff endgültig beendet.

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IMAGO / Gartner Stephen Dürr, Schauspieler

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RTLZWEI Stephen Dürr, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2025

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Instagram / stephen_duerr Stephen Dürr im Januar 2022