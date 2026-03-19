Welche Rolle spielt Baby Aria im großen Wollny-Streit?

Bei den Wollnys spitzt sich der Familienzwist immer weiter zu – und die aktuellen TV-Folgen werfen plötzlich ein ganz neues Licht auf den Streit, der vergangene Woche zwischen Loredana Wollny (22), ihrem Ehemann Servet Özbek und Familienoberhaupt Silvia Wollny (61) auf Instagram entbrannte. In der am Mittwoch bei RTLZWEI ausgestrahlten Doppelfolge begleitet das Format Die Wollnys Loredanas komplizierte Schwangerschaft mit Töchterchen Aria und zeigt, wie sehr diese Zeit das Paar als Einheit zusammengeschweißt hat. Während die werdende Mama mit gesundheitlichen Problemen kämpft, wächst bei Servet die Sorge, die Geburt seines Babys zu verpassen. Im Rückblick und in Kombination mit den seither geteilten Social-Media-Posts aller Beteiligten wirken viele dieser Szenen nun wie zarte Vorboten jenes großen Streits, den die Familie inzwischen voller Inbrunst öffentlich austrägt.

Spätestens seit der Geburt von Baby Aria im Januar 2026 scheint sich innerhalb der Familie einiges verschoben zu haben. Auffällig war bereits damals, dass nicht – wie sonst bei großen Familien-News üblich – Silvia die Neuigkeit als Erste im Netz verkündete, sondern Servet selbst. Für viele Fans ein klares Signal: Das junge Paar will eigene Wege gehen. Kurz darauf sorgte ein weiterer Moment für Aufsehen. Als Aria im Krankenhaus behandelt werden musste, veröffentlichte Servet ein Foto und schrieb dazu geheimnisvoll: "Ich werde diejenigen, die dir das angetan haben, zur Rechenschaft ziehen." Bis heute ist unklar, wen er damit meinte und was genau vorgefallen ist. Wenig später entfolgte er mehreren Familienmitgliedern auf Instagram und kündigte an, noch "über alles zu reden".

Inzwischen ist aus Andeutungen ein offener Konflikt geworden. Servet erhebt schwere Vorwürfe gegen seine Schwiegermutter, darunter Diebstahl und Spendenunterschlagung, was Silvia entschieden zurückweist. Gleichzeitig betont er, mit Loredana sowie Sarah-Jane (27) und Lavinia (26) kein Problem zu haben. Das lässt wiederum offen, inwiefern Spannungen mit anderen Mitgliedern der Familie bestehen. Viele Beobachter fragen sich nun, ob die Ereignisse rund um Baby Aria der Auslöser waren oder ob der Bruch in der beliebten Großfamilie schon länger in der Luft lag. Sicher ist nur: Dieser Konflikt ist längst noch nicht beendet.

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servetozbekkk Loredana Wollny und Servet Özbek mit Baby Aria, März 2026

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Instagram / loredanawollny Silvia Wollny und Loredana Wollny im Februar 2025

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Instagram / loredanawollny Loredana Wollny und Servet Özbek, September 2025