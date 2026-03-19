Enthüllt: Dieser Bachelor bricht wohl freiwillig die Show ab

Sebastian Paul und Tim Reitz wurden erst vor wenigen Tagen als die neuen Rosenkavaliere bei Die Bachelors 2026 vorgestellt, doch schon jetzt sorgen neue Gerüchte für Aufsehen. Wie die Bild-Zeitung jetzt herausgefunden haben will, soll Fitnesscoach Sebastian die Show freiwillig abgebrochen haben. Der Grund: Er habe sich so stark in eine Kandidatin verliebt, dass er keine weiteren Dates mehr wahrnehmen und auch keine weiteren Rosen verteilen wollte. Der 33-Jährige habe der Produktion umgehend mitgeteilt, dass er seine Traumfrau längst gefunden habe. Ein solcher Abbruch durch einen Bachelor wäre eine absolute Premiere in der Geschichte des Formats. Bisher gab es lediglich den Fall von Sebastian Preuss (35), der keine Rose verteilte, weil er sich in keine der Frauen verliebt hatte.

Der Abbruch soll relativ zum Ende der Staffel erfolgt sein, weshalb kein neuer Junggeselle mehr nachgerückt ist. Somit wird im Finale nur noch Tim die letzte Rose verteilen. Eine unbekannte Quelle hatte zuvor bereits gegenüber dem Berliner Kurier verraten, dass einer der beiden Bachelors die Kuppelshow in Südafrika vorzeitig verlässt. RTL hält sich zu den Gerüchten bedeckt und betont: "Wir beteiligen uns grundsätzlich nicht an Spekulationen rund um den Verlauf von 'Die Bachelors'." Ob sich Sebastian also wirklich für die Liebe und gegen die Show entschieden hat, bleibt vorerst offen.

Die Verkündung der beiden neuen Bachelors sorgte bereits für gemischte Reaktionen bei den Fans. Viele User kritisierten, dass Sebastian und Tim ihren Vorgängern zu ähnlich seien. Vor allem Sebastian sorgte zudem für Gesprächsstoff mit einem pikanten Instagram-Video, in dem er eine enge Radlerhose trug. Unter dem dünnen Stoff zeichnete sich sein bestes Stück deutlich sichtbar ab, was für zahlreiche lustige Kommentare sorgte. Die beiden Rosenkavaliere hatten sich eigentlich auf eine spannende Reise in Südafrika begeben, um dort ihre große Liebe zu finden. Ob Sebastian diese Mission tatsächlich schon vor dem Finale erfüllt hat, werden die Zuschauer wohl erst in den kommenden Wochen erfahren.

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RTL / Lena-Luise Grellert Tim Reitz und Sebastian Paul sind die neuen Bachelors

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Instagram / itssebastianpaul Sebastian Paul von "Die Bachelors" 2026

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Instagram / itssebastianpaul Sebastian Paul, "Die Bachelors"