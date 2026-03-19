Herzogin Meghan: Lilibet & Archie bringen sie zum Lachen

Im sonnigen Montecito zeigt Herzogin Meghan (44) ihren Fans jetzt einen besonders intimen Familienmoment: In einem neuen Instagram-Clip steht die ehemalige Schauspielerin in ihrem Garten und arrangiert strahlend weiße Blumen, als ihre Kinder Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) plötzlich ins Bild huschen. Aufgenommen wurde das Video direkt am Haus des Paares in Kalifornien, wo Meghan und Prinz Harry (41) mit ihren beiden Kids leben. Während rundherum für ein Shooting ihrer Lifestyle-Marke As Ever gearbeitet wird, verwandeln die Geschwister den seriösen Dreh in eine fröhliche Familienszene – und bringen ihre Mama sichtbar zum Kichern.

Im Clip ist zu sehen, wie Meghan in einem komplett weißen Look mehrere Vasen mit edlen Blüten füllt. Während Meghan konzentriert an ihrem Arrangement arbeitet, fragt sie lachend: "Hast du Spaß, mein Schatz?" Kurz darauf läuft Archie ins Bild und verschwindet direkt wieder, im Hintergrund ruft eine Kinderstimme "Mama". Dann tapst Lilibet ins Bild, beugt sich zu ihrer Mutter und flüstert ihr etwas ins Ohr – Meghan bricht in fröhliches Gelächter aus, nimmt ihre Tochter an die Hand und sagt: "Ja, ich glaube schon. Komm, komm." Danach laufen die beiden gemeinsam aus dem Bild. Zu der Aufnahme schreibt sie liebevoll: "Mamas kleine Helfer."

Schon in den letzten Tagen hatte die Schauspielerin ihre Fans mit seltenen Familienszenen überrascht. So postete sie kürzlich ein Video auf Instagram, in dem Lilibet im Garten Hühnern nachjagte und dabei eine lilafarbene Jacke sowie eine Streifenhose trug. Meghan beobachtete das fröhliche Spiel ihrer Tochter und konnte sich ein herzliches Lachen nicht verkneifen. Wie gewohnt achtete die Schauspielerin darauf, dass die Gesichter ihrer Kinder im Video nicht zu sehen waren. Solch offene Einblicke ins Familienglück gab es bislang nur selten.

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Getty Images Herzogin Meghan, 2025

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Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihrer Familie

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Instagram / meghan Prinzessin Lilibet und Prinz Archie, 2025