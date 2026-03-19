GNTM à la "Bridgerton": Auch diese Models gehen in Folge 12

Bei Germany's Next Topmodel wird es in der zwölften Folge romantisch und historisch zugleich. Im Westmor Ballroom in Los Angeles schlüpfen die verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten in barocke Gewänder und reisen zurück ins 18. Jahrhundert – ganz im Stil der beliebten Netflix-Serie Bridgerton. Zwölf Paare, die bereits am Vortag gemeinsam eine Kuss-Szene am See shooteten, müssen nun ihr Talent auf dem Tanzparkett unter Beweis stellen. Zu den klassischen Klängen eines Werks von Antonio Vivaldi tanzen die Models den Wiener Walzer und hoffen, die Jury mit ihrer Performance zu überzeugen.

Doch Heidi Klum (52) ist bei der Bewertung nicht dabei. Die Modelmama ist während der Dreharbeiten erkrankt und kann die Aufgabe nicht selbst übernehmen. An ihrer Stelle tritt Tochter Leni Klum (21) in die Fußstapfen der Moderatorin und übernimmt die Bewertung der Models. Unterstützt wird sie dabei von Gastjurorin Brooks Nader (29). Während die Paare tanzen, tauschen sich die beiden Supermodels intensiv aus. Einige Kandidaten begeisterten sie mit spürbarer Chemie, andere wiederum langweilten die Jurorinnen mit ihrer Performance. Nach einem kurzen Facetime-Anruf mit Heidi steht schließlich fest, wer die Show verlassen muss: Es trifft Lukas und Jill.

Lukas konnte weder beim Tanz noch beim Walk überzeugen, sein Auftritt sei nicht ausdrucksstark genug gewesen. "Ich habe heute kein Foto für dich", spricht Leni die berühmten Worte ihrer Mutter. Auch Jill, der lange als einer von Heidis Lieblingen galt, musste seine Koffer packen. "Als ich erfahren habe, dass Jill gehen wird, war ich natürlich geschockt. Das letzte Mal, als ich ihn beim Shooting gesehen habe, hat er super performt. Ich liebe seine Energie und seinen Blick auf die Welt", schwärmt Heidi anschließend. Beim Tanz sei er jedoch "wohl nicht richtig bei der Sache" gewesen, fügt sie hinzu.

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ProSieben/Max Montgomery Leni Klum und Brooks Nader bei GNTM 2026

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ProSieben/Max Montgomery Die Models von GNTM 2026

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ProSieben/Max Montgomery Eileen und Lukas beim Kuss-Shooting von GNTM

ProSieben/Max Montgomery Jill und Carsten bei GNTM 2026

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