Nach Liebeskrise: Kim Virginia schwärmt von bestem Ehemann

Kim Virginia Grey (30) und Nikola Grey (30) sorgen für große Hoffnungen bei ihren Fans: Das bekannte Reality-TV-Paar, das zuletzt eine schwere Liebeskrise durchlebte, scheint sich wieder anzunähern. In ihrer Instagram-Story schwärmt Kim jetzt von ihrem Ehemann. "Der beste Ehemann überhaupt", schreibt sie voller Begeisterung und teilt dabei ein Foto von einem Strauß frischer Rosen, den Nikola ihr geschenkt hat. Ganz offensichtlich bemüht sich Nikola darum, ihrer Beziehung neuen Glanz zu verleihen.

Nikola erklärt auch den Hintergrund seiner romantischen Gesten. "Die Rosen müssen immer frisch sein", betont er und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: "Wenn die Rosen nicht immer gewechselt werden, werde ich gewechselt." Doch diese Sorge scheint unbegründet, denn für ihn steht fest: Kim sei jede einzelne Rose wert. Die regelmäßigen Überraschungen mit den Blumen scheinen die Bindung der beiden spürbar zu stärken – ein Zeichen, dass sie ihre schwierige Phase hinter sich lassen wollen.

Abseits der großen Bühne sind Kim und Nikola längst als Social-Media-Gesichter in ihrem Element. Die Reality-Darstellerin nimmt ihre Community seit Jahren mit durch Höhen und Tiefen, oft schonungslos ehrlich und mit dem Blick für Details, die ihr wichtig sind. Zuletzt schaffte sich das Ehepaar neben vier Dalmatinern auch noch eine Katze an.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey im Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Grey, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey mit einer Katze, Januar 2026