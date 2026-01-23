Derek Hough und Hayley erklären Bedeutung von Babys Namen

Derek Hough (40) und Hayley Erbert haben die Bedeutung hinter dem Namen ihrer Ende Dezember in Los Angeles geborenen Tochter verraten – und die Geschichte dahinter gleich mitgeliefert. Die kleine Everley Capri kam am 29. Dezember zur Welt, wie das Paar dem Magazin Peopleerzählt. Die frischgebackenen Eltern, die 2023 geheiratet haben und sich vor fast zehn Jahren bei Dereks Tour kennengelernt hatten, entschieden sich nach einigen Tagen Bedenkzeit ganz bewusst für diesen Namen. "Es war fast eine Woche", sagt Derek, der gemeinsam mit seiner Frau nach der Geburt immer wieder auf die Kleine schaute, um zu spüren, welcher Name sich richtig anfühlt. "Wir dachten uns: 'Wir sollten ihr wohl einen Namen geben'", erinnert sich der Profitänzer.

Hayley erklärt im Interview, dass "Everley" schon lange ganz oben auf ihrer persönlichen Namensliste stand – in ihrer Notizen-App war der Favorit sogar mit einem Stern markiert. Die Tänzerin beschreibt, wie sie und Derek vier bis fünf Tage lang mit verschiedenen Optionen lebten und schließlich die Schreibweise so wählten, dass die letzten drei Buchstaben eine Verbindung zu "Hayley" herstellen. Auf Anraten eines Freundes blickten sie zudem in die Numerologie: Der Name ergab die Meisterzahl 11. "Ob man daran glaubt oder nicht, es fühlte sich einfach schön an", sagt Derek. Für Hayley passte es doppelt: Die Zahl begegnete ihr ständig, sie selbst hat am 11. Oktober Geburtstag – und ihre Tochter wurde genau 11 Tage nach dem errechneten Termin geboren.

Ursprünglich hatte Derek eine ganz andere Idee für den Zweitnamen seiner Tochter. Da Everley ihr "Regenbogenbaby" nach einer Fehlgeburt im vergangenen Jahr ist und sie während der gesamten Schwangerschaft immer wieder Regenbögen sahen, wollte der Choreograf unbedingt etwas mit "Rain" oder "Bow" in den Namen integrieren. Doch Hayley legte ihr Veto ein – und wie sich herausstellte, war das die perfekte Entscheidung! Stattdessen entschieden sie sich für "Capri" als Zweitnamen, eine Wahl, die beiden sofort ins Herz traf. "Als wir Capri dazunahmen, dachten wir: 'Oh mein Gott, das ist wunderschön'", schwärmt Hayley von dem Moment der Entscheidung. Derek sieht in dem Namen eine perfekte Balance: Während Everley die süße, sanfte Seite repräsentiert, steht Capri für den kleinen frechen Funken in ihrer Tochter.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hayley Erbert und Derek Hough, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / hayley.erbert Hayley Erbert mit der Hand ihrer Tochter

Anzeige Anzeige

Instagram / derekhough Derek Hough und Hayley Erbert im Dezember 2025