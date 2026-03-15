Maika Monroe: Warum sie ihren Namen als Kind änderte

Maika Monroe (32) hat in einem Podcast über ihre Entscheidung gesprochen, ihren Vornamen als Kind zu ändern. Die Schauspielerin, die vor allem durch ihre Rollen in "Longlegs" und "Reminders of Him" bekannt ist, verriet jetzt im Podcast von Josh Horowitz "Happy Sad Confused", dass ihr richtiger Name eigentlich "Dillon" ist. Ihre Mutter habe vor ihrer Geburt zwischen den beiden Namen Maika und Dillon geschwankt, erklärte die Darstellerin. Eine Woche vor der Geburt habe ihre Mutter dann einen Traum gehabt, in dem es hieß, dass es "Dillon" sein würde. Also kam sie als Mädchen zur Welt und bekam den Namen Dillon.

Die ersten sieben Jahre ihres Lebens wurde sie bei diesem Namen gerufen, doch dann änderte sich alles. "Mit ungefähr sieben Jahren, ich glaube, das war in der ersten Klasse, war ich einfach neugierig und fragte: 'Welche anderen Namen hättet ihr mir geben können? Worüber habt ihr nachgedacht?'", erzählte Maika im Podcast. Ihre Mutter habe daraufhin "Maika" gesagt, und sie sei sofort begeistert gewesen. "Oh mein Gott, ich liebe diesen Namen", habe sie damals gedacht, wie People berichtet. Die Schauspielerin vermutet, dass es in diesem Alter auch Jungen gab, die Dillon hießen, und andere Dillons, weshalb Maika sich sehr einzigartig angefühlt habe. "Also sagte ich: 'Ich werde Maika heißen. Ich werde nicht zuhören, wenn ihr mich Dillon nennt. Ich werde nicht aufpassen.' Und ich bin seitdem buchstäblich Maika", erklärte sie.

Ganz aufgegeben hat sie den Namen Dillon allerdings nicht. Stattdessen machte sie ihn zu ihrem zweiten Vornamen. Aktuell ist Maika in dem Film "Reminders of Him" zu sehen, der am 13. März in die Kinos kommt. Neben ihr spielen auch Tyriq Withers, Rudy Pankow, Lauren Graham (58) und Bradley Whitford (66) in dem Film mit.

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Getty Images Maika Monroe 2026

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Getty Images Maika Monroe, Filmstar

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Getty Images Maika Monroe 2026