Erstes Familienfoto: Derek Hough und Frau sind im Babyglück

Was für ein zuckersüßer Anblick! Derek Hough (40) und seine Ehefrau Hayley Erbert wurden zum ersten Mal seit der Geburt ihrer kleinen Tochter Everley Capri in der Öffentlichkeit gesichtet – und das Paar strahlte vor Glück, wie Fotos in der Daily Mail zeigen! Bei einem entspannten Spaziergang durch das sonnige Calabasas in Kalifornien zeigten sich die frischgebackenen Eltern komplett verzaubert von ihrem kleinen Wunder. Der "Dancing with the Stars"-Juror konnte sein Lächeln kaum verbergen, während er das zweieinhalb Wochen alte Baby zärtlich in seinen Armen hielt, dessen winzige Füßchen in weißen Söckchen steckten. Währenddessen schob Hayley den Kinderwagen und wirkte dabei völlig entspannt. Das Paar war lässig gekleidet – Derek trug eine beige Loungewear mit Turnschuhen, während Hayley ein lockeres Jeanshemd über einem schwarzen Top und Leggings kombinierte.

Die Reise zur Elternschaft war für Derek und Hayley eine emotionale Achterbahnfahrt, die sie noch enger zusammengeschweißt hat. Bereits vor der Geburt hatte der Tänzer und Choreograf offen über seinen wachsenden Wunsch gesprochen, Vater zu werden. Seine Sehnsucht nach einem eigenen Kind verstärkte sich besonders, als er seine Freunde mit ihren Kindern beobachtete. Bekannt gegeben hatten die beiden die Geburt bereits am 5. Januar auf Instagram. "Dezember 29, 2025. Everley Capri Hough", schrieben sie zu einem Foto und ergänzten: "Jeder Schritt unseres Lebens hat uns zu dir geführt. Unsere Herzen sind weit geöffnet worden und unsere Welt hat sich für immer verändert." Kurz darauf sprach Derek mit dem Magazin Us Weekly über das, was nun vor ihnen liegt. "Ich bin so dankbar für Gesundheit, für diesen Segen und für dieses neue Kapitel", sagte er. Mit Hayley teilt er seit Jahren die Bühne und das Leben, jetzt auch die Windelwechsel und Baby-Nickerchen. In den sozialen Medien zeigen die beiden Tänzer sonst gern Einblicke in gemeinsame Projekte und Tourmomente. Derzeit aber dreht sich alles um die kleine Everley.

Nach einer rekordverdächtigen Staffel von "Dancing with the Stars" im Jahr 2025 blickt Derek optimistisch in die Zukunft. Besonders spannend: Er ist durchaus bereit, künftig zweimal jährlich als Juror bei der beliebten Tanzshow zu fungieren, wie er Us Weekly erklärte. Seine Begeisterung für das Format ist ungebrochen, und er sieht die Möglichkeit zweier Staffeln pro Jahr als aufregende Herausforderung. Derek betonte dabei, dass die Show mittlerweile den Status eines Must-See-Events erreicht hat: "Es ist wie: 'OK, das ist das Event. Das ist das Herbst-Event. Das ist ein Muss' und es ist großartig", schwärmte er. Als aktiver Tänzer gewann er die Show sage und schreibe sechs Mal – ein Rekord, der bis heute ungebrochen ist. Diese unglaubliche Leistung machte ihn zur absoluten Tanz-Legende der Show, bevor er 2020 den Wechsel auf die Jury-Seite vollzog.

Anzeige Anzeige

Imago Derek Hough und Hayley Erbert bei der MPTF NextGen Annual Summer Party im The Aster, Los Angeles, am 22. Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / hayley.erbert Hayley Erbert, Tänzerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Derek Hough und Hayley Erbert Hough bei "Dance for the Holidays" im BleauLive Theater, Fontainebleau Las Vegas, am 20. Dezember 2024.