Derek Hough und Hayley Erbert begrüßen ihr erstes Baby

Babyglück bei den Dancing with the Stars-Teilnehmern: Derek Hough (40) und Hayley Erbert haben ihr erstes Kind bekommen – eine Tochter namens Everley Capri Hough. Die frischgebackenen Eltern machten die freudige Nachricht am 5. Januar via Instagram öffentlich und verrieten dabei auch den Geburtstag der Kleinen: den 29. Dezember 2025. Zu einem Foto, das ihre Hände und die winzigen Babyfüße zeigt, schrieben sie: "Dezember 29, 2025. Everley Capri Hough. Jeder Schritt unseres Lebens hat uns zu dir geführt. Unsere Herzen sind weit geöffnet worden und unsere Welt hat sich für immer verändert." Mit der bewegenden Botschaft lassen Derek und die Tänzerin ihre Community unmittelbar an diesem Moment teilhaben.

Die Schwangerschaft hatten Derek und Hayley bereits im Juli mit einem gemeinsamen Video auf Instagram enthüllt, in dem sie sich umarmen und Hayley am Ende lächelnd das Sonogramm in die Kamera hält. "Wir können nicht glauben, dass das Größte, was uns passieren konnte, so klein sein könnte", hieß es damals in der Bildunterschrift. In den Monaten danach sprach der TV-Juror mehrfach über seine Vorfreude auf die Vaterrolle. Gegenüber E! News erklärte er im November: "Ich habe Unterricht mit den Doulas und Hebammen, lerne alles über die Schwangerschaft ... es wird eine sehr intime Geburt." In der Show von Jennifer Hudson (44) sagte er: "Ich kann es kaum erwarten. Ich vergesse es manchmal, dann sehe ich den Bauch und denke: 'Whoa. Ich werde Vater'." In einer DWTS-Sendung im Oktober schien er sich fast zu verplappern, als er beim Jurykommentar kurz ansetzte, er freue sich auf einen Moment mit seiner "… Tochter", und es dann rasch zu "Kind" korrigierte.

Besonders bewegend: Im Oktober hatten die beiden in einem Video zum Monat der Aufklärung über Schwangerschafts- und Säuglingsverluste offen von einem früheren Verlust erzählt. "Dies ist eine Hommage an einen Teil unserer Geschichte", schrieben sie damals, und weiter: "Obwohl wir so aufgeregt sind, bald unseren Regenbogen willkommen zu heißen, ehren wir unser Baby, das es nicht auf diese Erde geschafft hat." Seit ihrer Hochzeit im August 2023 in Monterey County, Kalifornien, treten Derek und die Tänzerin häufig gemeinsam auf, teilen Einblicke in ihr Leben und ihre Liebe zu ihren Hunden. Freunde beschreiben die beiden als eingespieltes Team, das Ruhe in kleinen Ritualen findet – gemeinsame Spaziergänge, Musik im Wohnzimmer, viel Nähe. Nun beginnt für die junge Familie ein neues Kapitel, dicht gefüllt mit ersten Malen, Erinnerungen und leisen Momenten zu dritt.

Imago Derek Hough und Hayley Erbert bei der MPTF NextGen Annual Summer Party im The Aster, Los Angeles, am 22. Juni 2025

Instagram / derekhough Derek Hough und Hayley Erbert mit ihrem Baby

Instagram / hayley.erbert Hayley Erbert, Tänzerin