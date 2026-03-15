Rapperin Ikkimel setzt in 8 Stunden über 2 Millionen Euro um

Rapperin Ikkimel (28) räumt weiterhin mächtig ab: Die Berlinerin hat mit ihrer frisch angekündigten "Poppstar"-Arena-Tour innerhalb von nur acht Stunden mehr als zwei Millionen Euro umgesetzt. Kurz nach dem Release ihres Soloalbums "Poppstar" startete der Ticketverkauf – und die Nachfrage ging sofort durch die Decke. Wie Raptastisch berichtet, stehen insgesamt rund 75.000 Tickets für die Konzerte bereit. Davon sei nach nur wenigen Stunden bereits über die Hälfte vergriffen gewesen, wie Ikki in ihrer Instagram-Story stolz verkündete.

Die Dimensionen ihrer zweiten Solotour zeigen, auf welchem Level sich die Karriere der Künstlerin inzwischen bewegt. In Berlin tritt die Rapperin in der Max-Schmeling-Halle vor bis zu 11.900 Fans auf, in Hamburg ist die Sporthalle mit rund 7.000 Plätzen bereits ausverkauft. Auch für Leipzig und Frankfurt sind keine Tickets mehr zu bekommen, viele weitere Städte melden starken Andrang. Laut Raptastisch liegen die Ticketpreise bei mindestens 55,95 Euro, sodass der Umsatz allein auf Basis der günstigsten Kategorie schon nach acht Stunden die Zwei-Millionen-Marke knackte. Sollte die Tour bis auf den letzten Platz ausverkauft sein, könnte der Erlös aus den reinen Ticketverkäufen sogar die Vier-Millionen-Grenze überschreiten. Damit zählt Ikkimel direkt hinter Rapstar Shirin David (30) zu den beliebtesten Live-Rapperinnen Deutschlands.

Privat und beruflich dreht sich bei Ikkimel derzeit vieles um Nähe zu ihren Fans und den geschickt inszenierten Mix aus Provokation, Innovation und Erotik. Schon ihre erste Solotour sorgte mit extremen Bühnenaktionen und expliziten Performances für Gesprächsstoff, während sie parallel im Netz neue Wege ging und inzwischen zahlenden Abonnenten freizügige Inhalte anbietet. Die Rapperin inszeniert sich damit konsequent als Figur, die Kunst und Körperlichkeit gekonnt miteinander verbindet. Mit "Poppstar" verlagert sie dieses Image nun von Clubs und kleineren Hallen in große Arenen – und ihre Community zeigt mit dem gewaltigen Ansturm auf die Tickets, dass zahlreiche Fans diesen nächsten Schritt hautnah miterleben wollen.

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