Cannes feiert Ikone: Ehrenpalme für Barbra Streisand

Barbra Streisand (83) wird beim 78. Filmfestival von Cannes mit einer besonderen Ehre ausgezeichnet. Die Sängerin und Schauspielerin erhält laut Deadline im Mai eine Ehrenpalme, die ihr während der Abschlusszeremonie am 23. Mai überreicht wird. Damit reiht sich die Oscar-Preisträgerin in eine illustre Liste früherer Preisträgerinnen und Preisträger ein, zu denen unter anderem Jodie Foster (63), Meryl Streep (76), Robert De Niro (82) und Tom Cruise (63) gehören. Auch Regisseurin Agnès Varda (†90) und Marco Bellocchio wurden in der Vergangenheit mit dieser prestigeträchtigen Auszeichnung geehrt.

Festivaldirektor Thierry Frémaux fand in einem Statement gegenüber Deadline nur lobende Worte für die Kultdiva. Er bezeichnete Barbra als weltweiten Star, der vor allem als Künstlerin hervorsticht, weil sie Projekte ins Leben rufe, die sie persönlich widerspiegeln und die sie mit der ganzen Welt teile. Außerdem nannte Thierry sie eine "legendäre Synthese" zwischen Broadway und Hollywood, zwischen Musikbühne und Kinoleinwand. Neben Barbra wird in diesem Jahr auch Regisseur Peter Jackson (64) mit einer Ehrenpalme gewürdigt – er erhält seine Ehrung bereits zur Eröffnung des Festivals.

Das 78. Filmfestival von Cannes findet vom 12. bis zum 23. Mai 2026 statt und gehört zu den renommiertesten Veranstaltungen der Filmbranche weltweit. Die Ehrenpalme ist eine der prestigeträchtigsten Auszeichnungen des Festivals und wird an Persönlichkeiten verliehen, die herausragende Beiträge zur Filmkunst geleistet haben. Barbra, die als eine der vielseitigsten Künstlerinnen ihrer Generation gilt, hat im Laufe ihrer Karriere sowohl auf der Bühne als auch vor der Kamera und als Produzentin Erfolge gefeiert.

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Getty Images Barbra Streisand, Sängerin

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Getty Images Regisseur Sir Peter Jackson im März 2024 in London

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Getty Images Barbra Streisand, Musikerin