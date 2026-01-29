Nikola Grey verteidigt Kim Virginia gegen böses Bodyshaming

Ein harmloses Video und dann das: Nikola Grey (30) hat auf Instagram einen Clip einer Katze geteilt, die aktuell bei Kim Virginia Grey (30) lebt – und plötzlich füllen sich die Kommentare mit Hass. Mehrere User spotten: "Das Schweinchen hat die Katze." Damit zielen sie auf Kim Virginia. Ihr Ehemann reagierte prompt unter dem Post und machte unmissverständlich klar, was er davon hält. Mit deutlichen Worten stellte Nikola sich vor seine Partnerin und verurteilte die Beleidigungen: "Egal, ob es sich um Spaß handelt oder nicht, es ist offensichtlich Bodyshaming. Und das macht man einfach nicht, weil ihr nicht wisst, was hinter einem Menschen steckt. Ihr wisst nicht, was ein Mensch erlebt hat."

Nikola beließ es nicht bei der Rüge. Der Influencer erinnerte seine Follower daran, dass viele Menschen mit Essstörungen kämpfen und Worte Narben hinterlassen können: "Ich weiß ganz genau, wie das ist. Ich bin schon sehr lange in dieser Fitnessszene und ich weiß ganz genau, wie sich Bodyshaming anfühlt." Der frühere Promis unter Palmen-Teilnehmer öffnete eine Tür in seine Vergangenheit: "Ich habe meine Veränderungen im Spiegel gesehen, doch die Kommentare haben mich trotzdem so niedergemacht, dass ich mir dachte, vielleicht packe ich das ehrlich nicht." Für seine Community formulierte Nikola einen klaren Leitfaden: Niemand kennt die Geschichte hinter einem Körper – also Finger weg von spöttischen Labels.

Die hasserfüllten Kommentare über Kims Körper sind keineswegs ein neues Phänomen. Schon vor einer Woche bekam die Reality-TV-Darstellerin im Rahmen eines Q&As eine besonders freche Frage gestellt: "Warum bist du so fett geworden?" Kim ließ sich davon nicht einschüchtern. Sie erklärte offen: "Ich habe seit meiner Schwangerschaft extrem abgenommen und bin auch relativ schnell wieder bei meinem Wunschgewicht angekommen." Die Influencerin zeigte sich stolz auf ihre körperliche Entwicklung und stellte klar: "Schöne Körper kommen in allen Formen."

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey mit einer Katze, Januar 2026

Instagram / kimvirginiaa Influencerin Kim Virginia Grey, Januar 2026