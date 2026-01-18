"Fett geworden": Kim Virginia wehrt sich gegen fiesen Hass

Kim Virginia Grey (30) hat sich wieder den Fragen ihrer Instagram-Community gestellt. Doch während des Q&As erlaubte sich ein Nutzer eine besonders unverschämte Bemerkung und fragte: "Warum bist du so fett geworden?" Die Reality-TV-Darstellerin ließ das nicht unbeantwortet und reagierte selbstbewusst. Sie erklärte: "Ich habe seit meiner Schwangerschaft extrem abgenommen und bin auch relativ schnell wieder bei meinem Wunschgewicht angekommen." Kim zeigte sich zudem stolz darauf, "die schlaffe Haut in den Griff bekommen" zu haben und betonte: "Schöne Körper kommen in allen Formen."

Mit einer humorvollen Spitze kehrte sie den Angriff schließlich zu ihren Gunsten: "Da ich absolut toll aussehe, denke ich also, die Person meint meinen Bankaccount. Der ist definitiv ganz schön fett geworden im Jahr 2026." Die Social-Media-Persönlichkeit nutzte die Gelegenheit außerdem, um deutlich zu machen: "Ich würde auch jetzt nicht abnehmen wollen, wenn das, was ich erreichen möchte, keinen strengeren BMI haben würde."

Hintergrund ihrer Worte ist folgender: Vor Kurzem kündigte Kim ein neues Vorhaben an. Sie erklärte offen: "Habe mir jetzt beruflich eigentlich jeden Wunsch erfüllt und mache das, wofür ich brenne. Heißt aber auch, dass ich wieder neue Ziele brauche." Für ihr nächstes Projekt wolle die Influencerin gezielt fünf bis zehn Kilo abnehmen. Was sich die frühere Promis unter Palmen-Teilnehmerin aber in den Kopf gesetzt hat, ließ sie noch offen.

Instagram / kimvirginiaa Influencerin Kim Virginia Grey, Januar 2026

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Influencerin

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Influencerin