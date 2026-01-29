Pete Davidson: Name seiner Tochter hat doppelte Bedeutung

Pete Davidson (32) hat verraten, warum seine Tochter Scottie Rose ausgerechnet diesen Namen trägt – und weshalb gleich mehrere Gründe dafür sprachen. Ihr Vorname ist nicht nur eine liebevolle Hommage an Petes verstorbenen Vater Scott Davidson, einen New Yorker Feuerwehrmann, der bei den Terroranschlägen am 11. September 2001 ums Leben kam. Das ist nur die halbe Geschichte, wie Pete im Gespräch mit Elite Daily verriet. "Sie wurde in Schottland gezeugt", erklärte der Komiker weiter. Am 12. Dezember 2025 wurde Pete zum ersten Mal Vater, zusammen mit seiner Freundin Elsie Hewitt verkündete er wenig später die frohe Botschaft auf Instagram. "Wir wussten in dem Moment, als sie da war: Das ist Scottie", erinnerte sich Pete an den Moment der Geburt seiner kleinen Tochter zurück.

Elsie offenbarte im Interview, dass das Paar über eine ganze Reihe an Namen nachgedacht hat, Scottie aber immer der Favorit gewesen sei. "Wir wussten immer, dass wir zu dem Namen zurückkehren, weil er am bedeutungsvollsten ist. Außerdem ist er so süß", erklärte die Influencerin. Der Mittelname Rose stammt aus ihrer eigenen Linie: "Mein zweiter Vorname ist Rose, und der meiner Schwestern auch, weil der Mädchenname meiner Mutter Rose enthielt." Auf Instagram postete Elsie nach der Geburt mehrere Fotos der kleinen Familie und schrieb: "Mein bestes Werk bisher, ich bin übervoll mit Liebe und Dankbarkeit."

Privat klingt bei dem Paar gerade vieles nach Aufbruch. Pete hat in vergangenen Interviews oft betont, wie sehr er sich auf eine eigene Familie freut, und beschrieb jetzt, wie das Baby seinen Fokus verändert: Er habe weniger Druck, allen gefallen zu müssen, und genieße die Zeit mit seiner Tochter. Elsie schwärmt, es sei "das Schönste", ihn in dieser neuen Rolle zu erleben, und sie fühle sich, als verliebe sie sich noch einmal neu. Die beiden zeigen sich auf Social Media entspannt, teilen Momentaufnahmen aus dem Alltag mit Neugeborenem und geben Einblicke in ihr Teamwork als frischgebackene Eltern – vom Namensrätsel bis zu den kleinen, chaotischen Glücksmomenten daheim.

Instagram / elsie Elsie Hewitt und Pete Davidson mit ihrem Neugeborenen

Instagram / elsie Pete Davidson mit seiner Tochter

Instagram / elsie Pete Davidson und Elsie Hewitt mit ihrer Tochter Scottie Rose, Dezember 2025