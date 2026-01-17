Pete Davidson startet Podcast aus seiner Garage

Pete Davidson (32) wagt sich auf neues Terrain: Der ehemalige "Saturday Night Live"-Star wird Ende des Monats mit "The Pete Davidson Show" seinen eigenen Video-Podcast starten. Das Format, das auf Netflix Premiere feiert, soll wöchentlich erscheinen. Der Comedian plant, die Episoden meist in seiner Garage aufzunehmen, die er scherzhaft als den Ort beschreibt, "wo alle besten Gespräche stattfinden". Netflix teasert offene und ungefilterte Unterhaltungen an, bei denen Pete mit seinen Freunden über unterschiedlichste Themen sprechen will.

Die Zusammenarbeit mit Netflix ist für Pete keine Premiere. Bereits 2020 veröffentlichte er dort sein Stand-up-Special "Alive from New York" und war seitdem immer wieder Teil von Projekten, darunter 2024 das Special "Turbo Fonzarelli". Auch privat hat sich bei dem Schauspieler und Comedian viel getan: Pete und seine Freundin Elsie Hewitt begrüßten am 12. Dezember 2025 ihre Tochter Scottie Rose auf der Welt. Der Name Scottie trägt eine emotionale Bedeutung, da er als Hommage an Petes verstorbenen Vater Scott gewählt wurde, der als Feuerwehrmann am 11. September 2001 in New York ums Leben kam, wie US Magazin berichtet.

Die junge Familie plant, Scottie in einer ruhigen, ländlicheren Umgebung im Norden des Bundesstaates New York großzuziehen. Laut einer Quelle möchten Pete und Elsie ihrem Kind dort mehr Normalität und Privatsphäre ermöglichen. Während Pete sich mit dem Leben als frischgebackener Vater vertraut macht, soll er laut Insidern kaum glücklicher wirken: "Er war emotional, als sie geboren wurde, und hat seitdem ein breites Lächeln im Gesicht." Auch Elsie teilte auf Instagram ihre Gefühle: "2025 war ein verrücktes Jahr, aber es endete mit dem größten Geschenk meines Lebens – meiner Tochter."

IMAGO / ZUMA Press Wire Pete Davidson im Januar 2025 in New York City

Instagram / elsie Pete Davidson und Elsie Hewitt mit ihrer Tochter Scottie Rose, Dezember 2025

Getty Images Pete Davidson im Februar 2025