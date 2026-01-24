Pete Davidson hofft, dass seine Tochter seinem Papa ähnelt

Pete Davidson (32) genießt seit einem Monat seine neue Rolle als Vater. Der Comedian und seine Freundin Elsie Hewitt begrüßten im Dezember 2025 ihre Tochter Scottie Rose. Der Name ist eine besondere Hommage an Petes verstorbenen Vater Scott Davidson, einen Feuerwehrmann, der während der Anschläge vom 11. September 2001 ums Leben kam. Gegenüber dem Magazin Us Weekly teilte Pete kürzlich seinen Wunsch, dass Scottie die Ausstrahlung seines Vaters erben möge: "Er hatte so eine besondere Aura, bei der man ihn einfach auf Anhieb mochte. Ich hoffe, sie wird das auch haben."

Seine Freundin Elsie, die Pete Anfang 2025 kennengelernt hatte, scheint förmlich in ihrer Mutterrolle aufzugehen. Der Comedian beschreibt sie voller Bewunderung als liebevoll und fürsorglich. "Elsie hat vom ersten Tag an gezeigt, wie unglaublich sie sich um Scottie kümmert", schwärmt Pete. Die beiden Eltern genießen ihre gemeinsame Zeit mit der kleinen Scottie in vollen Zügen. Pete verrät, dass das Leben mit Baby seine Perspektive komplett verändert hat. Er sei inzwischen viel wählerischer, wenn es um Verpflichtungen geht, da er so wenig wie möglich von den ersten Momenten mit seiner Tochter verpassen möchte.

Um seine kleine Familie zu unterstützen, wagte Pete kreativere Projekte, wie die Zusammenarbeit mit eBay, bei der er ein individuelles Familientransporter-Design entwarf. Mit einer dazugehörigen Auktion sammelte er über 65.000 Euro für die Organisation Answer the Call, die Familien von in New York ums Leben gekommenen Ersthelfern unterstützt – eine Mission, die Pete besonders am Herzen liegt. Privat gönnte er Elsie mehrere geheim gehaltene Geschenke nach der Geburt und ein passendes Schmuckstück: Beide tragen nun eine Halskette mit dem Namen ihrer Tochter – eine Geste, die ihm als gebürtigem Staten Islander besonders wichtig war.

Getty Images Pete Davidson, Dezember 2024 in New York

Instagram / elsie Elsie Hewitt und Pete Davidson mit ihrem Neugeborenen

IMAGO / Cover-Images Elsie Hewitt und Pete Davidson im Juli 2025