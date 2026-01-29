Stefanie Giesinger deutet Trennung von ihrem Verlobten an

Stefanie Giesinger (29) sorgt mit emotionalen Worten in ihrem Podcast für Aufhorchen. In der neuen Folge von "G Spot" spricht das Model offen über ein Tief, viele Tränen und eine "komische Zeit" – und lässt durchblicken, dass sich privat Entscheidendes verändert hat. Statt wie geplant mit einer bestimmten Person den Jahreswechsel auf Mallorca zu feiern, reiste sie allein. "Diesen anderen gibt es nicht mehr in meinem Leben", sagt sie im Gespräch mit Co-Host Jannik Stutzenberger. Die Anspielung trifft einen wunden Punkt: Zuletzt war Stefanie mit Model Armando Mayr verlobt, doch nun klingt alles nach einem Schlussstrich.

Die 29-Jährige beschreibt, wie enttäuscht sie sich fühle, ohne Namen zu nennen. "Ich bin enttäuscht von ganz vielen Menschen", erklärt sie und zieht eine klare Grenze für die kommenden Monate. Ihre Konsequenz: kein Dating, kein Verknallen, ganze elf Monate lang. "Zu nett zu sein ergibt gar keinen Sinn. Du bekommst das nicht zurück, sondern du wirst dann einfach zum Fußabtreter", sagt sie im Podcast. Der geplatzte Silvestertrip ist dabei nur ein Detail in einer Reihe von Hinweisen, die auf eine Trennung hindeuten. Offiziell bestätigt sie das Ende zwar nicht, doch der Ton ist eindeutig.

Die Liebesgeschichte mit Armando hatte märchenhaft begonnen: 2024 das Kennenlernen, eine Verlobung in Japan im strömenden Regen, ein improvisierter Ring, der später als Tattoo verewigt wurde. So öffentlich wie ihre Zuneigung waren zuletzt auch ihre Einblicke in das Innenleben einer Beziehung. Stefanie scheut selten die offenen Worte, spricht über Intimität, Erwartungen und Grenzen. Erst kürzlich schüttete sie im Podcast ihr Herz über eine Sexflaute in ihrem Leben aus.

Getty Images Stefanie Giesinger, Model

Instagram / stefaniegiesinger Armando Mayr und Stefanie Giesinger im Urlaub, August 2025

