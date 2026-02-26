Stefanie Giesinger gesteht: Sie will Männern immer gefallen

Stefanie Giesinger (29) hat in ihrem Podcast "G Spot" sehr offen über ihr Beziehungsverhalten gesprochen und eine schmerzliche Erkenntnis geteilt. In zwei neuen Folgen, die das Model jeweils gemeinsam mit ihrem besten Freund Jannik und der Moderatorin Aminata Belli (33) aufgenommen hat, deutet sie eine Trennung von ihrem Ex-Verlobten Armando Mayr an und offenbart, dass sie sich in einer Phase der Neuorientierung befindet. "Wisst ihr was? Das ist alles wegen Männern", brachte die Influencerin ihre schlechte Laune auf den Punkt. Sie habe lange Zeit "male-centered" gelebt – das heißt, ihr Leben habe sich vor allem darum gedreht, Männern zu gefallen. Rückblickend sei ihr klar geworden, dass sie gegenüber Männern oft eine Rolle gespielt habe, statt ganz sie selbst zu sein.

Die 29-Jährige beschreibt im Podcast ein Muster, das sie nun aktiv durchbrechen möchte. Sie sei von Beziehung zu Beziehung geflüchtet und könne sich kaum daran erinnern, jemals wirklich Single gewesen zu sein. Wenn sie einmal Aufmerksamkeit und Liebe von einem Mann bekomme, wolle sie direkt mit ihm Kinder bekommen, erklärte sie ironisch. "Ich bin verliebt in die Liebe", sagte Stefanie. Auf Rat ihres Therapeuten will sie dieses Verhalten nun ändern und in den kommenden Monaten nicht daten, sondern sich auf sich selbst und ihre persönliche Entwicklung konzentrieren. Männer sollen nicht länger ihr Lebensmittelpunkt sein.

Stefanie gewann 2014 Germany's Next Topmodel und ist heute als Model, Unternehmerin und Social-Media-Star mit Millionen Followern erfolgreich. In ihrem Podcast zeigt sie nun eine sehr private und verletzliche Seite, spricht über Enttäuschungen in der Vergangenheit und den Wunsch, wieder mehr bei sich selbst anzukommen. Dass ihr Leben gerade "so kompliziert und so uncomfortable" geworden sei, hatte sie bereits vor einigen Wochen im Podcast angedeutet. Während der aktuellen Folgen wird die Influencerin sichtlich emotional und zeigt große Dankbarkeit gegenüber ihren Freunden, die sie in dieser schwierigen Phase unterstützen.

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, Model

Instagram / stefaniegiesinger Armando Mayr und Stefanie Giesinger im Urlaub, August 2025

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger an ihrem 29. Geburtstag