Süßes Foto: Stefanie Giesinger genießt Urlaub mit Verlobtem

Stefanie Giesinger (29) genießt derzeit einen traumhaften Urlaub in Griechenland und lässt ihre Fans daran teilhaben. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Armando und Freunden verbringt das Model sonnige Tage an der Ägäis. In ihrer Instagram-Story zeigte sie ihren glücklichen Moment mit einem romantischen Schnappschuss: Sie umarmt ihren Partner liebevoll von der Seite, während beide über das ganze Gesicht strahlen. Das Besondere: Inmitten dieses entspannten Urlaubs feierte Stefanie jüngst ihren 29. Geburtstag in bester Gesellschaft.

Die hohen Temperaturen und die malerische Kulisse machen den Aufenthalt perfekt. An ihrem Ehrentag scheint Stefanie von ihren Liebsten umgeben gewesen zu sein, was den Moment nur umso schöner gemacht haben dürfte. Besonders die Nähe und Harmonie zwischen dem Model und ihrem Verlobten fielen ihren Fans ins Auge. Es ist dabei nicht das erste Mal, dass die ehemalige GNTM-Gewinnerin Einblicke in ihr privates Glück gibt und ihre Follower an den romantischen Momenten ihres Lebens teilhaben lässt.

Stefanie und ihr Partner schweben auf Wolke sieben – und schon bald wollen die beiden ihre Beziehung auch schon auf die nächste Ebene bringen. Schon im Oktober 2024 überraschte das Model ihre Fans mit einer süßen Nachricht: Bei einem gemeinsamen Japanaufenthalt stellte Armando ihr die Frage aller Fragen. Die süßen Verlobungs-News verkündete die 29-Jährige ganz unerwartet in ihrem Podcast "G Spot" – zu diesem Zeitpunkt waren sie nämlich erst rund dreieinhalb Monate ein Paar. Dabei gestand sie, dass sie auch selbst ein wenig überrumpelt davon gewesen war.

Anzeige Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Armando Mayr und Stefanie Giesinger im Urlaub, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger an ihrem 29. Geburtstag

Anzeige Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Armando Mayr und Stefanie Giesinger im August 2025

Anzeige