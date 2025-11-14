Kinderwunsch: Davor hat Stefanie Giesinger "große Angst"

Stefanie Giesinger (29), bekannt als Model und Social-Media-Star, hat in ihrem Podcast "G Spot" offen über die Frage gesprochen, ob sie eines Tages Mutter werden möchte. In der Folge vom 12. November 2025, in der sie mit der Hebamme Sissi Rasche über das Thema Geburten sprach, gab sie zu: "Vielleicht. Irgendwann." Sie erklärte weiter, dass die Entscheidung für ein Kind stark von den Umständen abhängt. Was das Model aber bereits jetzt weiß, ist, dass sie große Angst davor hat – vor allem vor der Geburt. "Die Geburt eines Menschen ist mysteriös und gefährlich. Fast übermenschlich", teilte die 29-Jährige mit ihren Hörern.

In den sogenannten "Morning Pages", mit denen sie ihre jeweilige Podcastfolge einleitet, reflektierte Stefanie besonders intensiv über ihre Ängste rund um das Thema Geburt. Sie beschrieb, dass es vor allem die Erzählungen anderer Frauen sind, die zur Verunsicherung beitragen, da diese oft von Schmerz, Risiken und den Grenzen des Intimen handeln. Für Stefanie gibt es kaum ein zweites Thema, über das so viele Geschichten existieren. Gleichzeitig wies sie auf einen gesellschaftlichen Trend hin: "Vielleicht, weil wir verlernt haben, dem Körper zu vertrauen? Vor allem, dem weiblichen?" Die GNTM-Gewinnerin ließ offen, ob sie sich selbst jemals überwinden kann, die Angst vor der Geburt zu bewältigen.

Abseits ihrer beruflichen Projekte zeigt Stefanie mit ihrem Podcast eine neue, verletzliche Seite von sich, die ihre Fans begeistert. Das Model, das 2014 durch ihren Sieg bei "Germany's Next Topmodel" deutschlandweit bekannt wurde, widmet sich heute nicht nur ihrer Karriere in der Modewelt, sondern auch persönlichen Themen. In "G Spot" gibt sie spannende Einblicke in ihren Alltag und holt sich regelmäßig Gäste mit unterschiedlichen Hintergründen dazu. Für viele Fans ist sie nicht nur eine inspirierende Persönlichkeit, sondern auch jemand, der keine Angst davor hat, offen über Zweifel und Ängste zu sprechen – so wie in dieser bewegenden Podcastfolge.

Getty Images Stefanie Giesinger, Model

Instagram / stefaniegiesinger Armando Mayr und Stefanie Giesinger im Urlaub, August 2025

Instagram / stefaniegiesinger Armando Mayr und Stefanie Giesinger im August 2025