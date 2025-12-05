Sexflaute: Stefanie Giesinger spricht über "Bocklosigkeit"

Stefanie Giesinger (29), bekannt geworden durch ihren Sieg bei Germany's Next Topmodel, spricht in ihrem Podcast "G-Punkt" offen über intime Themen, die viele beschäftigen, aber selten thematisiert werden. In einer aktuellen Folge spricht sie mit Journalistin Maria Popov offen über sexuelle Unlust – oder wie die beiden es nennen: "Bocklosigkeit" in Beziehungen. "Ich habe mich auch hinterfragt: Wie oft verspüre ich denn sexuelle Lust?" Ihre Antwort: vor allem rund um den Eisprung. Sie gibt offen zu, manchmal Sex zu haben, um ihren Partner zufriedenzustellen, auch wenn ihr nicht danach ist, und beschreibt dies als eine Art "Verlegenheitssex". Gleichzeitig plädiert sie für mehr Offenheit beim Umgang mit diesem oft tabuisierten Thema.

Stefanie erklärt, dass viele Frauen, wie auch sie selbst, sich durch gesellschaftlichen und partnerschaftlichen Druck belastet fühlen. "Ich habe Freundinnen, die schon länger verheiratet sind und auch mal monatelang keinen Sex haben. Deswegen ist es bei mir gar nicht so ein Tabu", sagt Stefanie. Sie schildert, dass es häufig leichter sei, Ausreden wie Kopfschmerzen oder die Periode zu erfinden, statt einfach Nein zu sagen. Stattdessen plädiert sie für klare Worte: "Hey, heute gerade nicht. Tut mir leid." Frauen würden es oft als ihre Pflicht empfinden, Männer glücklich zu machen. Ihre eigenen Bedürfnisse blieben dabei meist auf der Strecke, meinen die beiden im Gespräch.

In Stefanies Podcast geht es häufig um die Herausforderungen und Ängste, die sie und andere Frauen in ihren Beziehungen und Lebensentscheidungen begleiten. Bereits in einer der vergangenen Episoden hat sie Einblicke in ihre Unsicherheiten und Gedanken zum Thema Familienplanung gegeben. Sie sprach dort ganz offen darüber, wie sehr sie die Vorstellung einschüchtert, eines Tages Mutter zu werden, und zeigte damit eine bemerkenswerte Verletzlichkeit. Genau diese Offenheit und ihre Bereitschaft, auch heikle Themen anzusprechen, machen den Podcast des Models zu einer Plattform, die viele alltägliche Probleme anspricht, mit denen sich zahlreiche ihrer Fans identifizieren können.

Anzeige Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger an ihrem 29. Geburtstag

Anzeige Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Armando Mayr und Stefanie Giesinger im Urlaub, August 2025