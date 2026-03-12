Sturz der Mama: Zieht Samira zu Ex Serkan Yavuz ins Haus?

Samira Yavuz (32) hat in ihrer aktuellen Podcast-Folge von "Main Charakter Mode" ein emotionales Familienthema angesprochen. Die Mutter der Influencerin hat einen schweren Sturz erlitten und musste sich daraufhin einer Hüftoperation unterziehen. Da die Mama ohne Aufzug im ersten Stock wohnt, wurde innerhalb der Familie ein vorübergehender Wohnungstausch diskutiert. Die Überlegung sah vor, dass Samiras Mutter in ihre Wohnung ziehen würde, während sie selbst mit ihren beiden Kindern Nova und Valea vorübergehend in das Haus von ihrem Ex-Partner Serkan Yavuz (32) ziehen würde.

Samira betonte im Podcast ausdrücklich, dass niemand ihren Ex-Partner aus seinem Haus drängen wolle. "Niemand schmeißt Serkan aus seinem Haus. Ich würde mir das niemals anmaßen zu sagen, ich gehe rein und du gehst raus", erklärte sie. Die Influencerin sprach offen über die Belastung, die ein solcher Wohnungswechsel für ihre dreijährige Tochter Nova bedeuten würde. Nach Australien, den ständigen Wechseln zwischen Mama und Papa und der aktuellen getrennten Wohnsituation kenne Nova die Eltern "in dieser gemeinsamen Konstellation aktuell nicht mehr". Dennoch wirft die zweifache Mama ein: "Aber trotzdem bin ich auch am Überlegen, was ist das Beste für meine Mama." Serkan selbst habe signalisiert, dass es für ihn "völlig fein" wäre, wenn Samira ins Haus ziehen würde. Gemeinsam im Haus wohnen wollten die beiden zum Schutz der Kinder jedoch nicht, da Samira befürchtete, dass die erneute Trennung nach ein paar Wochen für die Dreijährige zusätzlich belastend wäre.

Das Ex-Paar habe alle Überlegungen gemeinsam besprochen, betonte Samira in ihrem Podcast. Sie zeigte sich dankbar für den aktuell guten Umgang mit Serkan. "Also generell bin ich aktuell super dankbar um den Umgang mit Serkan, das funktioniert sehr gut", sagte sie. Am Ende habe sich ihre Mutter jedoch dagegen entschieden, in Samiras Wohnung zu ziehen, wodurch sich die Frage des vorübergehenden Wohnungstauschs erledigt habe. Das Verhältnis von Serkan und Samira ist seit der Trennung im Februar 2025 mal besser, mal schlechter. Trotzdem versuchen die beiden, vor allem für ihre gemeinsamen Kinder an einem Strang zu ziehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Reality-TV-Bekanntheit