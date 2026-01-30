Freifahrtschein? Katharina Dürr würde fremdgehen verzeihen

Wer im Dschungelcamp auf Drama hoffte, bekam reichlich Futter – und mittendrin taucht plötzlich Stephen Dürrs (51) Ehe in der Diskussion auf. Während der Schauspieler in Australien um Sterne kämpft, spricht Ehefrau Katharina im offiziellen RTL-Podcast mit Maribel de la Flor Klartext. Ihr überraschendes Bekenntnis: Ein einmaliger Seitensprung wäre für sie nicht automatisch das Ende der Ehe. "Also würde er jetzt ankommen und sagen, er hat mit einer Eva geschlafen, dann sage ich auch nicht direkt: Okay, pack deine Koffer!", sagte Katharina im Gespräch. Das Thema kam im IBES-Podcast aus dem Hotel Imperial in Australien mitten in der heißen Phase rund um den Serkan-Seitensprung, der im Camp dank Eva Benetatou (33) und Samira Yavuz (32) immer wieder hochkocht, auf.

Katharina, die seit 2009 mit Stephen, der im Dschungel von seiner Nahtoderfahrung erzählte, verheiratet ist, begründete ihre Aussage damit, was für sie wirklich zählt: die gemeinsame Basis aus zwei Töchtern und fast zwei Jahrzehnten Partnerschaft. "Da ist einfach noch so viel mehr, was du hast. Nach all den Jahren, was dahinter steckt", resümierte sie im RTL-Podcast. "Wir haben eine Familie, wir haben Kinder. Das ist einfach so viel mehr wert als irgendwie einmal kurz reinstecken." Gleichzeitig zieht sie klare Grenzen: Eine offene Ehe kommt für die beiden nicht infrage. "Klar, sage ich auch nicht: Los, geh bumsen! Auf gar keinen Fall! Aber wenn so was passieren sollte, ist es für mich jetzt kein Grund zu sagen, ich schmeiß alles hin, was wir uns über 20 Jahre aufgebaut haben." Auf die Anmerkung der Moderatorin, Stephen trinke ja gar nicht, antwortet sie gelassen, dass Ausrutscher trotzdem im Leben passieren könnten – ohne sie zu rechtfertigen.

Grundsätzlich stellt die zweifache Mutter die Monogamie als Lebensmodell in Frage, vor allem mit Blick auf Jahrzehnte der Bindung. "Es ist halt wahnsinnig schwierig, oder? Wenn du dir überlegst, du darfst dein ganzes Leben lang nur noch mit dieser einen Person schlafen. Das musst du dir mal vorstellen. Das will doch keiner, oder?", sagte Katharina. Sie betonte, solche Sätze klängen mit 20 leicht – doch nach vielen gemeinsamen Jahren höre sich das anders an: "Warte noch mal 20 Jahre ab." Privat gelten bei den Dürrs dennoch klare Spielregeln ohne offene Beziehung, getragen von Vertrauen, Alltag und Familienritualen. Während der Schauspieler im Camp zwischen Nacktdusche und Teamgesprächen Schlagzeilen macht, hält die Partnerin, die 2022 gemeinsam mit ihrem Ehemann in Das Sommerhaus der Stars einzog, zu Hause die Stellung und stellt ihre Prioritäten unmissverständlich heraus: familiärer Zusammenhalt.

Christopher Tamcke / Future Image / ActionPress Katharina und Stephen Dürr, Sommerhaus-Bewohner 2022

Collage: Imago, ActionPress, Instagram Eva Benetatou, Serkan Yavuz und Samira Yavuz

RTL Stephen Dürr in der Dschungel-Dusche