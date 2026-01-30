Oscar-Mysterium: Die wahre Geschichte hinter dem Spitznamen

Ganz Hollywood steckt wieder im Oscar-Fieber – und doch bleibt eine Frage so glänzend mysteriös wie die Trophäe selbst: Wer gab dem "Academy Award of Merit" seinen berühmten Spitznamen, und wann passierte das? Sicher ist: Der große Abend steigt am 15. März 2026 in Los Angeles, wegen der Zeitverschiebung fiebern wir hierzulande in der Nacht zum 16. März mit. Sicher ist auch: Offiziell sprach die Academy bis 1939 nicht von "Oscar". Doch der Name setzte sich durch, wurde zum Kult – und zur vielleicht berühmtesten zwei Silben langen Marke der Filmwelt, so Kino.de.

Drei Theorien liefern den Stoff, aus dem Hollywood-Legenden sind. Da ist zunächst Margaret Herrick, damals Bibliothekarin der Academy und später deren Chefin. Beim Anblick der goldenen Figur soll sie an ihren Onkel namens Oscar gedacht haben. Ihre Kolleginnen und Kollegen übernahmen das Wort und trugen es weiter. Fun-Fact am Rande: Bei dem "Onkel" soll es in Wahrheit ihr texanischer Cousin gewesen sein. Dann Bette Davis: Die Schauspielerin will in der Statuette eine Erinnerung an ihren Ehemann Harmon Oscar Nelson gesehen haben. Und schließlich Sidney Skolsky: Der Hollywood-Kolumnist schrieb 1934 in seinem Bericht über den ersten Sieg von Katharine Hepburn "Oscar" und griff, so heißt es, eine Vaudeville-Redensart auf: "Möchtest du eine Zigarre, Oscar?" Laut Collider prägte er damit die Bezeichnung in der Öffentlichkeit – die Academy selbst zog Jahre später nach.

Auch wenn die wahre Geburtsstunde des Spitznamens im Scheinwerferdunst verborgen bleibt, hat der Name "Oscar" längst ein Eigenleben. Die Trophäe steht zu Hause auf Kaminsimsen, in Vitrinen und auf Schreibtischen, wird von Filmschaffenden auf Fotos liebevoll umklammert und in Dankesreden zum guten Glücksbringer erklärt. Wer ihn einmal gewonnen hat, spricht meist von einem Traum, der wahr geworden ist, und bewahrt die kleine Figur gern an einem Ort auf, der Familie und Freunde an den großen Moment erinnert. So wurde aus einer Statuette ein vertrauter Begleiter – mit einem Spitznamen, den die ganze Welt versteht.

Getty Images Ke Huy Quan bei den Oscars 2023

Getty Images Die Oscar-Statue

Getty Images "Anora"-Produzent Sean Baker bei den Oscars 2025

