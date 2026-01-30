Melania Trumps Doku floppt schon jetzt in den Kinos

Melania Trump (55) bringt ihre Doku "Melania" am 30. Januar 2026 weltweit in die Kinos, doch ausgerechnet in Großbritannien bleibt der rote Teppich leer. Der Film, von Melania selbst produziert und mit 40 Millionen Dollar von Amazon Prime finanziert, soll die 20 Tage vor der Amtseinführung ihres Mannes im Januar 2025 zeigen und intime Einblicke liefern. Trotzdem stockt der Vorverkauf. In Londons Vue-Flaggschiffkino waren für die Premiere um 15:10 Uhr laut Berichten nur ein Ticket und für 18 Uhr gerade einmal zwei Tickets vergeben. Auch in weiteren Städten wie Blackburn, Castleford und Hamilton waren vorab nahezu alle Plätze frei. Die Message ist klar: In UK floppt das Projekt eiskalt.

Vue-Chef Tim Richards bestätigte gegenüber dem Telegraph, dass der Kartenverkauf "schleppend" sei. Die Kinokette hatte im Vorfeld sogar eine Welle von Beschwerden erhalten, weil der Film überhaupt gezeigt wird. Tim stellte klar: Man prüfe jeden Film, und wenn er eine Freigabe der BBFC habe, laufe er "in 99 Prozent der Fälle". Der Doku-Streifen versteht sich als "Fly-on-the-wall"-Porträt, verspricht Nähe, Blick hinter den Vorhang und private Momente – dazu kamen angeblich weitere 35 Millionen Dollar für PR und Marketing. Doch trotz starrem Rampenlicht und großem Budget bleibt das britische Publikum offenbar reserviert.

Melania, die frühere Model- und Unternehmerin, hat ihr öffentliches Bild in den vergangenen Jahren stark kontrolliert. Die First Lady ist dafür bekannt, selten Interviews zu geben und ihr Privatleben zu schützen. Öffentlich zeigte sie sich meist mit klarer Distanz, bevorzugte kuratierte Auftritte und präzise gesetzte Botschaften. Wer sie begleitet, berichtet oft von einer kleinen, loyalen Entourage und genau geplanten Terminen. Ihr Sohn Barron wuchs weitgehend abseits des Blitzlichts auf, was in ihrer Umgebung als bewusste Entscheidung beschrieben wird. Dieses Bedürfnis nach Kontrolle und Ruhe prägt auch das Bild, das die Doku vermitteln will: ganz nah dran, aber doch unter Melanias Bedingungen.

Getty Images Melania Trump, Mai 2025

Getty Images Donald und Melania Trump in Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, 31. Dezember 2025

Getty Images Donald und Melania Trump in Windsor 2025