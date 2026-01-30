Daniel Aminati macht Ansage: Trennung sollte privat bleiben

Mit Patrice (30) und Daniel Aminati (52) trennte sich eines von Deutschlands Promi-Traumpaaren. Der Moderator und das Model gaben zwar vereinzelt Interviews zum Liebes-Aus, aber konkrete Details gaben sie nicht preis. In einem Instagram-Reel betont Daniel nun, dass eine Trennung niemals in der Öffentlichkeit ausgetragen werden sollte. "Ich finde, was auch ganz, ganz wichtig ist: Eine Trennung gehört 0,0 in die Öffentlichkeit. Das ist eine Sache, die nur den engsten Kreis etwas angeht", erklärt der TV-Star. Er betont, dass es gefährlich sei, sich von Außenstehenden beeinflussen zu lassen. Getrennte Paare sollten sich am besten auf sich selbst konzentrieren: "Es ist eure Liebe gewesen und ihr wisst genau, was gewesen ist."

Trotz dieses Vorsatzes machten Patrice und Daniel ihre Trennung öffentlich zum Thema. In einem Interview mit Bild erzählte die Influencerin: "Ich musste mich trennen, weil ich den Druck nicht mehr aushalte. Immer wieder Streit, immer wieder Diskussionen." Da sie nebenbei gegen eine schwere Krebserkrankung kämpft, habe sie die Beziehung zu viel Kraft gekostet. Zwar hätten sie und Daniel versucht, einen gemeinsamen Weg zu finden, allerdings ohne Erfolg. Jetzt als Single-Mama gehe es ihr tatsächlich besser, emotional wie körperlich. Es scheint, als hätte Patrice bereits das nächste Kapitel aufgeschlagen. Das ist für Daniel offenbar etwas schwieriger gewesen. Nachdem die beiden getrennte Wege gegangen waren, betonte der 52-Jährige, er wolle um die Ehe kämpfen, denn Patrice sei seine Traumfrau.

Dass Patrice und Daniel trotz allem in Interviews über die Trennung sprachen, stieß bei vielen Fans auf Unverständnis. Vor allem angesichts der Tatsache, dass die beiden eine kleine Tochter haben, schien das vielen der falsche Weg zu sein. Unter den Beiträgen bei Promiflash sammelten sich jede Menge kritische Stimmen. "Ich finde es einfach nur traurig, warum man sowas so öffentlich macht. Es sollte doch Ruhe zugunsten der Tochter einkehren", schrieb nicht nur ein Fan. An welchem Punkt Daniel und Patrice mittlerweile angekommen sind, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Aber in einer wieder gelöschten Story richtete der "taff"-Moderator sich an seine Ex-Partnerin: "Schon ok. War keine einfache Zeit. Ich verzeihe dir."

Anzeige Anzeige

Imago Daniel Aminati, Moderator

Anzeige Anzeige

IMAGO / Bildagentur Monn Daniel und Patrice Aminati, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / danielaminati Charly, Patrice und Daniel Aminati, September 2025