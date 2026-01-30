Erfolgreich: So erobert Kai Pflaume die Social Media Welt

Kai Pflaume (58) schafft den Spagat zwischen TV-Liebling und Social-Media-Magnet – und genau das begeistert jetzt auch die jüngere Netz-Community. In München sprach der Moderator mit der Bild über seinen Weg ins Digitale und erklärte, warum ihn die Nähe zur Community antreibt. Seit 2020 zieht sein YouTube-Kanal "Ehrenpflaume" mit dem Format "Ein Tag mit …" tausendfach Klicks: Kai begleitet darin bekannte Gesichter aus dem Netz und nimmt die Follower direkt mit. Mit dabei waren auch Stars wie MontanaBlack (37), dessen Community auf Twitch und YouTube zu den größten in Deutschland gehört. Auf Instagram und TikTok teilt der Moderator zudem seinen Alltag, von Sport bis Gesundheitsroutine, und zeigt, wie er online ganz nahbar bleibt.

Sein Konzept wirkt simpel, ist aber clever: Promi trifft Promi – und beide Seiten profitieren. Die prominenten Gäste bringen ihre Fangemeinden mit, Kai gibt ihnen dafür einen Blick hinter die Kulissen und hält die Kamera drauf, wenn Gespräche spontan und echt werden. "Auf meinen Socials habe ich die Möglichkeit, viele spannende Themen, die mich interessieren oder bewegen, direkt mit meiner Community zu teilen", sagt Kai gegenüber Bild. MontanaBlack lobte die Mischung aus langjähriger TV-Erfahrung und Ausstrahlung: "Kai ist seit gefühlt 35 Jahren im TV tätig und hat regelmäßig seine Shows." Gerade diese Bekanntheit öffne Türen, so der Streamer, denn "mit seinem Namen, mit seiner Aura hat er gefühlt jeden vor die Kamera bekommen", erklärt er. Auch YouTuberin Sally Özcan (37) schwärmt von Begegnungen auf Augenhöhe: "Er ist halt wirklich wahnsinnig authentisch, ein superehrlicher Mensch. Sehr sozial auch", sagt sie und erinnert sich an die erste Kontaktmail mit dem Betreff "Pflaumenkuchen, mit Streusel oder ohne?" – die sie zunächst für einen Scherz hielt.

Was Kai selbst an Instagram und Co. liebt? "Meine Socials sind wunderbare Kanäle, um mich tagtäglich mit meinen Fans und Zuschauern auszutauschen", so der Moderator. Seine Authentizität, die er seit Jahrzehnten im Fernsehen lebt, hat er erfolgreich auf die digitale Welt übertragen. Der Moderator scheint dabei stets intuitiv zu handeln, ohne strategischen Masterplan – ein Konzept, das ihn seit Langem erfolgreich durch seine Karriere trägt und sich auch im dynamischen Umfeld von YouTube und Instagram bewährt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kai Pflaume, Moderator

Anzeige Anzeige

Instagram / kaipflaume Kai Pflaume im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kaipflaume Kai Pflaume im Oktober 2023