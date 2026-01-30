Ewiges Hin und Her bei Marla & Jerry: AYTO-Fans sind genervt

Bei Are You The One? scheint es in den ersten vier Folgen nur ein Thema zu geben: Marla und Jerry. Die beiden Kandidaten flirten, dann streiten sie – und dann fangen sie wieder von vorn an. Es kam bereits zu Tränen bei Marla und zu einem Wortgefecht, aber dennoch können die beiden nicht die Finger voneinander lassen. Die Fans sind vom ewigen Hin und Her genervt, wie zahlreiche Kommentare auf Instagram zeigen. "Die Folgen handeln ja bisher nur von Jerry und Marla. Von den anderen bekommt man leider nicht viel mit", kritisiert ein User. Ein weiterer fordert: "Zeigt mal die anderen Kandidaten, es dreht sich gefühlt alles um Jerry und Marla. Also langsam reicht es."

Die Zuschauer wünschen sich also mehr Vielfalt in den Storylines, die erzählt werden. Für die übrigen 19 Kandidaten bleibt nach dem On-off-Drama von Marla und Jerry oft keine Sendezeit mehr übrig. Viele können zudem nicht nachvollziehen, warum Marla immer wieder zu Jerry zurückkehrt, obwohl sie schon mehrfach klipp und klar formuliert hat, dass er nicht ihr Perfect Match sein kann. "Und danach rennt sie wieder zu ihm und küsst ihn", schreibt ein Fan frustriert. Ein anderer Kommentator stimmt zu: "So ein Fiebertraum, dieses Duo."

In der aktuellen Doppelfolge kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden. Marla stellte zum wiederholten Mal fest, dass Jerry ihr zu "hohl" sei und knutschte daraufhin mit ihrem Co-Star Luke. Daraufhin warf Jerry ihr an den Kopf, ein "Opfer" und eine "Dramaqueen" zu sein. "Die kann nur mit ihrem Optischen prahlen, der Rest ist Kernschrott. Die kannste wirklich vergessen", urteilte er daraufhin im Einzelinterview über die Friseurin. Kurz darauf war aber wieder alles vergeben und vergessen und die beiden knutschten wild im Bett.

RTL, RTL Collage: "Are You The One?"-Kandidaten Marla und Jerry

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidatin Marla

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidat Jerry

