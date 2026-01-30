Harry Styles stellt Coldplays Wembley-Rekord in den Schatten

Harry Styles (31) setzt in London zum ganz großen Wurf an: Der Sänger kündigt zwei zusätzliche Wembley-Abende für seine "Together, Together"-Tour an und steigt damit in diesem Sommer auf insgesamt zwölf Shows im legendären Stadion. Die neuen Termine werden heute bekanntgegeben, die Konzerte finden in London statt und machen die Wembley-Serie zur Rekordrunde. Harry, der mit seiner Band auf der Bühne steht, überholt damit Coldplay, die im vergangenen Sommer zehnmal in dem Nord-Londoner Rund spielten. Schon zuvor hatte er Michael Jackson (†50) als männlicher Solokünstler mit den meisten Wembley-Terminen hinter sich gelassen – jetzt hebt er die Latte noch einmal höher.

Die Nachfrage ist enorm, die Preise ebenso: Während Fans in Windeseile die Pre-Sales leerräumten und die ursprünglich sechs London-Daten erst auf zehn, dann auf zwölf anwuchsen, machten viele ihrem Ärger über gestiegene Ticketpreise Luft. Für die London-Shows reichen die Preise laut The Standard von rund 50 Euro bis über 558 Euro, Stehplätze kosten zwischen 166 und 322 Euro, VIP-Pakete sollen bis zu 833 Euro gehen. Ähnliche Spannen melden Fans für New York und Amsterdam. In sozialen Medien kritisieren einige die Premium- und VIP-Modelle als unerschwinglich, andere bleiben loyal, fordern aber eine Debatte über Konzertpreise. Parallel brodelt es an anderer Front: Laut The Sun wollen die Brit-Awards-Macher Harry unbedingt auf die Bühne holen. Rückenwind gibt es musikalisch ohnehin, denn seine Comeback-Single "Aperture" wird in UK für Freitag als potenzielle Nummer eins gehandelt.

Harry hatte seine "Together, Together Residency"-Tour zuletzt mit Stationen in London, Amsterdam, São Paulo, Mexiko-Stadt, New York, Melbourne und Sydney angekündigt – ein globales Pendeln zwischen Metropolen, das an seine frühere Madison-Square-Garden-Serie erinnert. Abseits der Zahlen bleibt der Brite ein Fan-Liebling, der bei Auftritten für Nähe sorgt, etwa wenn er Regenbogen-Flaggen in die Höhe hält oder Zwischenrufe charmant aufgreift. Freunde beschreiben den Musiker als jemanden, der vor Shows Ruhe sucht und Routinen pflegt, um den Moment auf der Bühne umso intensiver auszukosten. Dass sich sein Kalender nun wieder füllt, passt zu dem Bild eines Künstlers, der nach Studiozeit gern dorthin zurückkehrt, wo für viele alles anfängt: zum direkten Kontakt mit dem Publikum.

Anzeige Anzeige

IMAGO / MediaPunch Harry Styles, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles, Februar 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles bei den Brit Awards 2023