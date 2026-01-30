Anna Netrebko verzaubert auf der Paris Fashion Week

Anna Netrebko (54), bekannt als gefeierte Opernsängerin, sorgte nun auch in der Modeszene für Furore. Im Rahmen der prestigeträchtigen Paris Fashion Week glänzte die Sopranistin in der Front Row der Show von Yanina Couture. An ihrer Seite saßen internationale Stars wie die Sängerin Christina Milian (44) und die bekannte Fotografin Ana Dias. Anna trug bei der Präsentation eine der auffälligen Kreationen des Labels und zog damit die Aufmerksamkeit auf sich. Bereits seit Jahren ist sie bekennender Fan der opulenten Designs der Modemarke.

Die Verbindung der Operndiva zu Yanina Couture geht weit zurück. Anna ist bekannt dafür, regelmäßig zu den extravaganten Entwürfen des Hauses zu greifen, die oft durch funkelnde Details, kunstvolle Stickereien und gewagte Transparenz bestechen. In Paris präsentierte das Label erneut seine luxuriösen Kreationen, die bereits Stars wie Paris Hilton (44) und Eva Longoria (50) begeistert haben. Dass Anna bei dieser Show mit ihrer Anwesenheit glänzte, galt als Zeichen ihrer langjährigen Verbundenheit zur Marke. Modefans kennen ihren dramatischen Stil, der auch mit ihren Bühnenrollen harmoniert.

Abseits der Laufstege teilt Anna ihre Leidenschaft für Fashion regelmäßig auf ihrem Instagram-Kanal. Dort zeigt sie gerne unkonventionelle Looks mit auffälligen Mustern und Farben. Ihre Follower schätzen ihre Vielfalt, und auch bekannte Fashion-Blogs greifen ihren Stil immer wieder auf. Neben ihrer Musikkarriere hat Anna Netrebko damit eine weitere Leidenschaft gefunden, mit der sie die internationale Aufmerksamkeit auf sich zieht – zwischen Oper und Mode bleibt sie eine wahre Diva.

Getty Images Anna Netrebko

Instagram / anna_netrebko_yusi_tiago Anna Netrebko mit der Designerin Yulia Yanina auf der Pariser Fashion Week 2026.

Instagram / anna_netrebko_yusi_tiago Opernsängerin Anna Netrebko postet sexy Bilder aus Neapel, Oktober 2025.