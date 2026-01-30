Nicole Brydon Bloom gibt Update zur Schwangerschaft

Nicole Brydon Bloom (31), bekannt aus der Serie "Paradise", hat bei den Critics' Choice Awards Neuigkeiten zu ihrer Schwangerschaft bekannt gegeben. Die Schauspielerin, die sich aktuell im zweiten Trimester befindet, erwartet ihr erstes Kind mit Ehemann Justin Theroux (54). In einem Gespräch mit dem Magazin People erzählte sie: "Ich fühle mich gut. Mir war im ersten Trimester schlecht, das war schade, aber das zweite Trimester verlief wirklich gut." Darüber, dass es ihr nun deutlich besser gehe, sei sie "sehr glücklich und dankbar", sagte sie. Das Paar, das im März 2025 geheiratet hat, könnte also nicht zufriedener sein.

Nicole, die in der Hulu-Serie "Paradise" Agentin Jane Driscoll spielt, erzählte zudem, dass sie derzeit an gleich zwei Fronten plant: Einerseits läuft im Hintergrund die Vorbereitung auf die zweite Staffel der Erfolgsserie, andererseits dreht sich privat vieles um Kinderzimmer, Baby-Ratgeber und gute Tipps aus dem Familienkreis. Besonders ihre Zwillingsschwester Christine sei eine große Stütze, da sie selbst Mutter ist und reichlich Erfahrung mit Babysachen hat. "Im Moment ist es eine gute Balance zwischen Arbeit und Privatleben", fasste Nicole ihr derzeitiges Leben zufrieden zusammen. Erst im Dezember hatte People bestätigt, dass Nicole und Justin ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Kurz vor Jahreswechsel blickte die Schauspielerin auf Instagram zudem auf ihren Babymoon im mexikanischen Xpu Há zurück, wo das Paar noch einmal Sonne, Meer und Zweisamkeit im Hotel Esencia genoss – an genau jenem Ort, an dem sie auch geheiratet haben.

Auch Justin schwärmte zuletzt im People-Interview von warmen Auszeiten fern der Winterkälte. Der Hollywood-Star erzählte, dass er und Nicole rund um die Feiertage traditionell die Sonne suchen: "Als New Yorker tut man alles, um im Winter rauszukommen", erklärte er. Privat pflegen beide einen entspannten Rhythmus abseits des roten Teppichs, genießen gemeinsame Reisen und die Momente zu zweit. Freunde beschreiben die Schauspielerin als familiär verbunden – ihre Zwillingsschwester gilt als ihr wichtigster Rückhalt. Dieser enge Kreis, die ruhigen Auszeiten und kleinen Rituale scheinen nun auch die Schwangerschaft zu begleiten, während Nicole sich auf die nächste, spannende Lebensphase vorbereitet.

Anzeige Anzeige

Imago Nicole Brydon Bloom bei der Premiere von "Fallout" Staffel 2, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Theroux und Nicole Brydon Bloom, August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Brydon Bloom und Justin Theroux mit Hund Kuma, September 2024