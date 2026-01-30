Prinzessin Kate verrät: Charlotte mag Sport, aber kein Rugby

Prinzessin Kate (44) hat bei einem Besuch des Rugby-Clubs Wakefield Trinity über die Sportvorlieben von Prinzessin Charlotte (10) gesprochen – und dabei ein kleines Detail verraten, das viele Fans überrascht. Im Gespräch mit mehreren Schulmädchen, die gerade Rugby spielten, sagte die dreifache Mutter laut dem Magazin Hello! über ihre Tochter: "Sie treibt eine Menge Sport, aber nicht Rugby." Charlotte, die als sportlich und ehrgeizig gilt, habe dem Kontaktsport den Rücken gekehrt – ein bemerkenswerter Wandel, da die junge Royal früher durchaus Gefallen an Rugby gefunden hatte.

2023 hatte Nigel Gillingham, Präsident des Rugby-Verbands RFU, im Magazin Town & Country erzählt, dass Kate regelmäßig mit ihren Kindern im Garten Rugby spiele, und dass Charlotte ihrer Mutter dabei sehr ähnlich sei: wettkampffreudig und voller Energie. In den vergangenen Monaten zeichnete sich jedoch ab, worauf die Schülerin stattdessen setzt. Nach einer Zeremonie auf Schloss Windsor berichtete Olympia-Star Keely Hodgkinson (23), dass Prinz William (43) ihr anvertraut habe, Charlotte laufe aktuell die 400 Meter und trainiere Hürden. Außerdem zeigte die Nachwuchssportlerin früh Begeisterung für Fußball. Bei einem Termin 2022 ließ sie der englischen Nationalmannschaft von ihrem Vater ausrichten, dass sie "wirklich gut im Tor" sei.

Noch klarer wurde Charlottes Favorit bei den Commonwealth Games 2022. Tim Lawler, Chef von Sports Aid, erinnerte sich im Gespräch mit britischen Medien, wie aufmerksam die Familie Charlotte in die Gespräche einbezog – und wie zielstrebig die junge Royal auftrat. Auf die Frage nach ihrer Lieblingssportart verriet sie ohne Zögern ihre Nummer eins: Turnen. Zu Hause probiere die Familie viele Sportarten aus, erzählte Lawler, doch Charlotte habe "ganz leicht" geantwortet: "Es ist Turnen, das ich mag." Abseits offizieller Auftritte gilt die Prinzessin als lebhaft und teamorientiert, teilt sich Sportmomente gern mit ihren Geschwistern und findet im Training offenbar genau den Mix aus Ehrgeiz, Spaß und Präzision, der sie antreibt.

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Charlotte lacht Mama Kate entgegen

Getty Images Prinzessin Charlotte und Prinzessin Kate bei Trooping the Colour 2025

Getty Images Prinzessin Charlotte im Mai 2025