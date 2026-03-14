Prinzessin Kate verzichtet seit Krebs fast ganz auf Alkohol

Prinzessin Kate (44) verzichtet seit ihrer Krebsdiagnose weitgehend auf Alkohol. Bei einem Besuch in der Fabal Beerhall an der Bermondsey Beer Mile im Londoner Stadtteil Bermondsey lehnte die 44-Jährige am Donnerstag das Probieren von Bier und Cider ab. "Seit meiner Diagnose habe ich nicht viel Alkohol getrunken", erklärte sie gegenüber Betreiberin Hannah Rhodes und entschied sich stattdessen für ein alkoholfreies Getränk. "Es ist etwas, worauf ich jetzt viel bewusster achten muss", fügte Kate hinzu. Ihr Ehemann Prinz William (43) zeigte sich bei der Verkostung hingegen probierfreudig und nippte an den Getränken, wobei er verkündete, er sei ein "Cider-Mann".

Die Betreiberin Hannah Rhodes gab später gegenüber der Presse weitere Details preis und bestätigte: "Sie sagte etwas in der Art, dass es seit meiner Diagnose am besten sei, Alkohol zu vermeiden." Trotz ihrer Zurückhaltung beim Trinken zeigte sich Kate aktiv bei den Aktivitäten in der Brauerei. In der Southwark Brewing Company versuchte sie sich am Brauen, kletterte eine Leiter hinauf, um den Hopfen umzurühren, und nahm an einem Bierzapf-Wettbewerb teil. Das royale Paar besuchte an dem Tag insgesamt drei Stationen in London, darunter den Borough Market, die Bermondsey Beer Mile und die RNLI-Rettungsbootstation in Westminster.

Kate befindet sich nach ihrer Krebsdiagnose im Jahr 2024 mittlerweile in Remission. William bezeichnete die Zeit später als das "härteste Jahr" seines Lebens. In der Vergangenheit genossen sowohl Kate als auch William gelegentlich alkoholische Getränke – sie wurden 2016 bei ihrer Kanada-Reise mit Gläsern Rotwein fotografiert und bei ihrer Hochzeit 2011 servierten sie Sekt von Chapel Down. Die Prinzessin zapfte bei verschiedenen offiziellen Anlässen Bier, probierte 2019 bei einem Besuch in Belfast Guinness und nippte 2023 beim Houghton Hall Musikfestival in Norfolk sogar an einer scharfen Margarita.

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Getty Images Catherine, Princess of Wales, besucht Oriel Davies in Newtown, Wales, 2026

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Imago Besuch der Princess of Wales Catherine bei der RNLI Tower Lifeboat Station in London

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Imago Prince William und Catherine besuchen die RNLI Tower Lifeboat Station in London