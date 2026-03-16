Stille Botschaft: Prinzessin Kate bricht Muttertagstradition

Prinzessin Kate (44) hat am Sonntag ihre langjährige Muttertagstradition gebrochen und auf die üblichen privaten Familienfotos verzichtet. In den vergangenen Jahren hatte die 44-Jährige stets emotionale Aufnahmen aus dem gemeinsamen Leben mit Prinz William (43) und den drei Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) veröffentlicht. Doch dieses Jahr entschied sich die Prinzessin für einen anderen Weg und teilte ihre Botschaft nicht über ihre persönlichen Kanäle, sondern über das Royal Foundation Centre for Early Childhood. Die meisten Fans bemerkten die stille Geste zunächst gar nicht, denn auf dem Instagram-Account der Stiftung erschien eine wichtige Nachricht zum Muttertag.

Auf der Instagram-Seite der Stiftung wurde ein bewegendes Video geteilt, das die Kraft der Mutterliebe feiert. Begleitet wurde es von einer berührenden Botschaft: "Heute feiern wir jede Mutter, Betreuerin und Pflegerin, deren beständige Liebe Kindern das Fundament gibt, um zu gedeihen. Auf all jene, die mit den stillen Handlungen nähren und leiten, die die nächste Generation formen. Frohen Muttertag." Das Zentrum für frühe Kindheit, das Kate ins Leben gerufen hat, setzt sich für die Bedeutung der ersten Lebensjahre von Kindern ein. Der Verzicht auf ein persönliches Familienfoto könnte mit dem Photoshop-Vorfall von 2024 zusammenhängen, als ein bearbeitetes Bild der Prinzessin wilde Spekulationen ausgelöst hatte.

Während Kate eine zurückhaltende Herangehensweise wählte, sorgte Prinz William mit einer eigenen Muttertagsbotschaft für Rührung bei den Fans. Der Prinz teilte ein altes Foto aus dem Jahr 1984, das seine Mutter Prinzessin Diana (†36) mit ihm als Zweijährigen in einem Blumenfeld in Highgrove zeigt. "Ich erinnere mich heute und jeden Tag an meine Mutter. Ich denke an all jene, die heute an jemanden denken, den sie lieben. Frohen Muttertag. W.", schrieb William auf Instagram. Diana war 1997 verstorben. Am 1. Juli würde sie ihren 65. Geburtstag feiern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei Regen im Sunken Garden: Catherine, Duchess of Cambridge, besucht den zu Prinzessin Diana gewidmeten White Garden

Anzeige Anzeige

Getty Images Nach dem Weihnachtsgottesdienst in Sandringham: die walisische Königsfamilie mit William, Catherine, George, Charlotte und Louis, 2024

Anzeige Anzeige

princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Diana im Jahr 1984