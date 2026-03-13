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Prinzessin Kate
Prinzessin Kate enthüllt: Louis liebt diese Tanzroutine

Prinzessin Kate enthüllt: Louis liebt diese Tanzroutine

- Yasmin Keller
Lesezeit: 2 min

Prinzessin Kate (44) hat ihren jüngsten Sohn Prinz Louis (7) bei einem farbenfrohen Ausflug nach Leicester nun als echten Tanzfan geoutet. Bei einem Besuch zum Holi-Fest auf der berühmten Golden Mile schaute die Royal einer Gruppe von Bollywoodtänzern zu und bekam während der Show sogar eine Rose überreicht, wie das Magazin Hello! berichtet. Dabei plauderte Kate ganz nebenbei aus, dass ihre drei Kinder Tanzen über alles lieben – vor allem Louis sei völlig aus dem Häuschen bei so energiegeladenen Choreografien. Zu den Tänzerinnen sagte sie laut dem Bericht: "Ihr müsst super fit sein, das ist super energiegeladen. Meine Kinder würden das lieben, sie lieben ihr Tanzen. Louis würde eure Tanzroutine lieben."

Die Prinzessin beließ es aber nicht nur bei netten Worten. Im Hindu-Tempel Shreeji Dham Haveli legte die dreifache Mama selbst los und machte begeistert bei einer traditionellen Tanzperformance mit. Anschließend schaute sie sich noch eine Probe von "Songs of the Bulbul" an – eine moderne Interpretation einer alten Sufi-Erzählung über einen Singvogel, der vor Kummer zugrunde geht. Dass die Kinder von Kate und Prinz William (43) ein Herz für Musik und Bewegung haben, ist schon öfter aufgefallen. Beim Trooping the Colour lassen sich George (12), Charlotte (10) und Louis regelmäßig dabei beobachten, wie sie im Takt wippen oder kleine Moves hinlegen.

Besonders Prinzessin Charlotte hat eine große Leidenschaft für Ballett entwickelt. Kate bestätigte bereits in einem früheren Interview, dass ihre einzige Tochter "Ballett absolut liebt". William ergänzte bei einer anderen Gelegenheit: "Charlotte rennt in ihren Kleidern und Ballettsachen und allem Möglichen durch die Küche herum." Während Charlotte also von Tüllröcken und Märchenbühnen träumt, scheint Louis vor allem bei energiegeladenen Choreografien aufzublühen – und sein großer Bruder George wird immer wieder dabei gesehen, wie er bei offiziellen Auftritten im Hintergrund mitgroovt.

Besuch in Leicester: Kate, Prinzessin von Wales, applaudiert bei der Aakash Odedra Company am Golden Mile.
Getty Images
Besuch in Leicester: Kate, Prinzessin von Wales, applaudiert bei der Aakash Odedra Company am Golden Mile.
Kate, Prinzessin von Wales, tanzt im Shreeji Dham Haveli Tempel in Leicester während ihres Besuchs am 5. März 2026.
Getty Images
Kate, Prinzessin von Wales, tanzt im Shreeji Dham Haveli Tempel in Leicester während ihres Besuchs am 5. März 2026.
Die britischen Royals bei Trooping the Colour 2024
Getty Images
Die britischen Royals bei Trooping the Colour 2024
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