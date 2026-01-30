Reese Witherspoons Tochter Ava begeistert auf Filmpremiere

Ava Phillippe (26) hat bei der starbesetzten Premiere von "Wuthering Heights" in Los Angeles alle Blicke auf sich gezogen und bewiesen, dass sie definitiv das Zeug zum Rampenlicht hat. Die Tochter von Reese Witherspoon (49) erschien in einem eleganten schwarzen Polka-Dot-Look, der ihre Figur perfekt zur Geltung brachte. Das taillenlange Kleid mit Spitzendetails am Herzausschnitt und einem raffinierten Schlitz am Oberschenkel war eine echte Augenweide. Dazu kombinierte sie schwarze Pumps und eine weiche Lockenfrisur, die ihre Schultern gerade berührte – ein Look, der ihrer berühmten Mutter alle Ehre machte. Ava posierte laut der Daily Mail unter anderem neben Margot Robbie (35) und Jacob Elordi (28), die die Liebenden Cathy und Heathcliff verkörpern, sowie Cara Delevingne (33). Auch Scout Willis und Charli XCX (33), die den Filmsoundtrack mitgestaltet hat, mischten sich unter die prominenten Gäste.

Für die aufstrebende Schauspielerin ist es der nächste große Auftritt in einer Reihe roter Teppiche, auf denen sie zuletzt immer wieder auftauchte. Ihr Debüt gab sie in der Serie "Doctor Odyssey". Danach hatte sie einen kurzen, viel beachteten Auftritt in der Netflix-Serie "Ransom Canyon". Auch ihr nächstes Projekt steht bereits in den Startlöchern: Ava übernimmt die Hauptrolle in "Laura Dean Keeps Breaking Up with Me", der Verfilmung der Graphic Novel von Mariko Tamaki und Rosemary Valero-O’Connell. Privat und beruflich ist Ava eng mit der Unterhaltungswelt verwoben. Die Tochter von Reese und Ryan Phillippe (51) hat sich abseits der Kamera bereits als Model einen Namen gemacht, unter anderem für Beyoncé (44)s Ivy Park, Pat McGrath Labs und die Marke ihrer Mutter, Draper James. Auf dem roten Teppich zeigt sie häufig eine stilvolle, aber entspannte Seite – weiche, schulterlange Wellen und klassische Accessoires gehören zu ihren Favoriten.

Die Beziehung zwischen Reese und Ava ist geprägt von einer ungewöhnlichen Offenheit und gegenseitigem Respekt, die weit über das typische Mutter-Tochter-Verhältnis hinausgeht. "Wie bin ich nur zu so einer Tochter wie dir gekommen?", schwärmte Reese öffentlich über ihre älteste Tochter, mit der sie auch immer wieder mal auf Instagram posiert. Die Oscar-Preisträgerin wurde bereits mit 23 Jahren Mutter und musste Ava zunächst größtenteils ohne Hilfe versorgen, wie sie in einem Interview verriet: "Ich lebte getrennt von meiner Mutter. Meine Mutter hatte einen Vollzeitjob als Krankenschwester und ich bekam sehr jung ein Kind – ich war 23 Jahre alt und zog es alleine groß." Diese frühen Herausforderungen haben die beiden zu einem unzertrennlichen Team gemacht.

Getty Images Ava Phillippe bei der Weltpremiere von "Wuthering Heights" im TCL Chinese Theatre in Hollywood, 2026

Getty Images Ava Phillippe bei der Weltpremiere von "Wuthering Heights", 2026

Getty Images Ava Phillippe und Reese Witherspoon, Tochter und Mutter