Vor Serienstart: "Elle" bekommt schon zweite Staffel

Hollywood setzt ein pinkes Ausrufezeichen: Noch bevor die neue Amazon-Serie "Elle" überhaupt an den Start geht, hat der Streamingdienst schon eine zweite Staffel bestellt. In der Prequel-Serie zum Kinohit "Natürlich blond!" wird Lexi Minetree die junge Elle Woods in ihren Highschool-Jahren spielen, bevor sie an die Elite-Uni Harvard wechselt. Produziert wird das Format von Amazon, zu sehen sein wird es ab dem 1. Juli 2026 weltweit bei Prime Video. Hinter der Kamera ziehen Laura Kittrell und Caroline Dries als Showrunnerinnen die Fäden, während Regisseur Jason Moore, bekannt durch "Pitch Perfect", die ersten beiden Folgen inszeniert. Mit an Bord ist außerdem Reese Witherspoon (49), die einstige Elle-Darstellerin, die das Projekt als Executive Producerin begleitet.

Gegenüber dem Branchenmagazin Deadline verriet Reese nun, dass die Zukunft der Serie bereits gesichert ist. Sie bestätigte, dass Amazon eine zweite Staffel von "Elle" bestellt hat – und das ein halbes Jahr vor dem Start der ersten Folgen. "Ich kann es kaum erwarten, die erste Staffel mit der Welt zu teilen und mit den Dreharbeiten zur zweiten Staffel zu beginnen!", schwärmte die Produzentin im Gespräch. In der Serie sollen vor allem Elles Highschool-Erfahrungen, ihre ersten großen Träume und der Weg zu ihrem ikonischen Selbstbewusstsein im Mittelpunkt stehen. Dass eine Comedy-Prequel-Serie schon so früh verlängert wird, ist in der Branche eher ungewöhnlich, denn meist wird zunächst abgewartet, wie Publikum und Kritik auf eine neue Produktion reagieren.

Für Reese ist "Elle" zugleich eine Rückkehr zu einer Figur, mit der viele Zuschauerinnen und Zuschauer aufgewachsen sind. Die Schauspielerin hatte in Interviews in der Vergangenheit immer wieder erzählt, wie sehr ihr die optimistische Jurastudentin ans Herz gewachsen ist und wie viel Spaß ihr die Dreharbeiten zu den "Natürlich blond!"-Filmen gemacht haben. Lexi Minetree tritt nun in große Fußstapfen: Die Newcomerin übernimmt eine Rolle, die längst Kultstatus erreicht hat und in den sozialen Netzwerken noch immer regelmäßig zitiert wird. Für Fans des Originals ist die Serie damit nicht nur ein Wiedersehen mit der pinkliebenden Heldin, sondern auch ein Blick in jene prägenden Jahre, in denen Elle Woods ihren ganz eigenen Weg gefunden hat.

Getty Images Reese Witherspoon, 14. Mai 2024

Instagram / leximinetree Lexi Minetree, Schauspielerin

Getty Images Reese Witherspoon bei der Premiere von „The Morning Show“ Staffel 4 in New York