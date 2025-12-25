Reese Witherspoon teilt seltenes Weihnachtsfoto mit Tochter

Reese Witherspoon (49) hat pünktlich zu den Feiertagen ein seltenes Foto mit Tochter Ava Phillippe (26) geteilt – und damit auf Instagram einen Nerv getroffen. Auf der ersten Aufnahme einer festlichen Bilderreihe strahlen die Oscar-Preisträgerin und Ava Seite an Seite in die Kamera, beide in schwarzen, glitzernden Outfits, mit locker fallenden blonden Wellen und breitem Lächeln. Gepostet wurde das Ganze auf Reeses Account, begleitet von der knappen Caption "Making Merry" plus Weihnachts-Emojis. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: Innerhalb kürzester Zeit überschlugen sich die Kommentare, viele Nutzerinnen und Nutzer konnten die Ähnlichkeit kaum fassen.

Unter den ersten Promi-Reaktionen meldete sich Dax Shepard (50) mit einem Ausruf, der den Ton vorgab: "Heiliger Doppelgänger!", schrieb der Schauspieler und Komiker unter das Foto. Zahlreiche Stimmen schlossen sich an. "Wie kann deine Tochter dir ähnlicher sehen als du dir selbst?", fragte ein Fan. Ein anderer kommentierte: "Musste zweimal hinschauen – ich wusste nicht, wer von euch beiden Reese ist! So schön – ihr beide." Auch "Copy. Paste." und "Ihr seid Zwillinge!" waren häufig zu lesen. Andere hielten dagegen und sahen mehr von Avas Vater Ryan Phillippe (51): "Sieht genau aus wie Ryan", schrieb ein Nutzer, während eine weitere Stimme vermittelnd meinte: "Ich sehe beide Eltern in ihr." Der Post fällt in eine bewegte Zeit für Ava: Die 1999 geborene Nachwuchsdarstellerin steht derzeit in Toronto für die Verfilmung des gefeierten Graphic Novels "Laura Dean Keeps Breaking Up with Me" von Mariko Tamaki vor der Kamera, in dem es um Selbstwert, Akzeptanz und eine toxische Beziehung geht, wie Mirror berichtet.

Privat verbindet die beiden mehr als nur der gemeinsame Look. Reese, die neben Ava auch Sohn Deacon mit Ex-Mann Ryan Phillippe hat und mit Ex-Partner Jim Toth Sohn Tennessee großzieht, teilt mit ihrer Tochter häufig kleine Alltagsmomente – meist abseits des Scheinwerferlichts. Ava, die als Model und in sozialen Medien präsent ist, begleitet ihre Mutter gern zu besonderen Anlässen, hält ihr Privatleben aber weitgehend zurück. Bei Familienfeiern wie Weihnachten zeigen beide, wie viel Nähe und guter Humor im Hause Witherspoon herrschen: ein paar funkelnde Details, ein schnelles Lächeln, eine Hand an der Schulter – und schon versteht man, warum Fans beim Anblick dieses Mutter-Tochter-Duos so begeistert reagieren.

Getty Images Reese Witherspoon im Februar 2024

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon mit Tochter Ava

Getty Images Tochter Ava Phillippe und Reese Witherspoon, Schauspielerin