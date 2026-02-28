Ava ist Mama Reese Witherspoon wie aus Gesicht geschnitten

Ava Phillippe (26) sorgte bei der Premiere von "Scream 7" in Los Angeles für Aufsehen – und das nicht nur wegen ihres stylischen Outfits. Die 26-Jährige sah auf dem roten Teppich ihrer Mutter Reese Witherspoon (49) zum Verwechseln ähnlich und ließ die Fans staunen. Am Mittwoch erschien Ava in einem auffälligen Slipdress mit Snake-Print von AllSaints, das mit seiner schlichten Silhouette pure Neunziger-Vibes versprühte. Dazu kombinierte sie rote Pumps mit spitzen Zehen und goldene Ohrringe. An ihrer Seite: ihr Freund Dakota Brubake, der sie als Begleitung zur Premiere begleitete. Ava posierte sowohl allein als auch gemeinsam mit ihrem Partner für die Fotografen.

Die junge Frau eifert ihrer berühmten Mutter nicht nur optisch nach, sondern macht auch ihre ersten Schritte in der Schauspielerei. Im vergangenen Jahr war Ava in jeweils einer Episode der Serien "Doctor Odyssey" und "Random Canyon" zu sehen. Zwei weitere Projekte stehen bereits in ihrer Pipeline. In ihrem Schauspieldebüt bei "Doctor Odyssey" trug sie sogar ein pinkes Bikini-Outfit, das stark an Reeses ikonische Rolle als Elle Woods in "Natürlich Blond" erinnerte.

Die Ähnlichkeit zwischen Mutter und Tochter ist besonders frappierend, seit Ava wieder zu ihrer natürlichen Haarfarbe zurückgekehrt ist. Nachdem sie ihre Haare zwischenzeitlich dunkelbraun gefärbt hatte, ist sie nun wieder blond – genau wie ihre Mama. Die beiden haben in der Vergangenheit auch schon mit farblich abgestimmten Looks für Schlagzeilen gesorgt. Reese, die drei Kinder hat, kann sich über eine Tochter freuen, die ihr nicht nur äußerlich immer ähnlicher wird, sondern offenbar auch beruflich in ihre Fußstapfen tritt.

Imago Ava Phillippe bei der Premiere von "Scream 7" 2026

Getty Images Ava Phillippe und Reese Witherspoon, Tochter und Mutter

Imago Ava Phillippe und ihr Freund Dakota Brubaker 2026