Ryan Phillippe ist stolzer Papa und Mentor für seine Kids

Ryan Phillippe (51) zeigt sich stolz auf seine erwachsenen Kinder Ava Phillippe (26) und Deacon Phillippe (22), die er gemeinsam mit seiner Ex-Frau Reese Witherspoon (49) großgezogen hat. Der Schauspieler gewährte jetzt im Gespräch mit E! News einen seltenen Einblick in sein Familienleben und schwärmte von den beiden. "Meine Ex-Frau und ich sind gesegnet mit Kindern, die ein unglaubliches Selbstbewusstsein haben", verriet der 51-Jährige dem Magazin. Besonders beeindruckt zeigte sich Ryan von ihrer Gewissenhaftigkeit und ihrem akademischen Ehrgeiz. Die 26-jährige Ava und der 22-jährige Deacon würden "wirklich gute Entscheidungen" treffen, was ihm und Reese erlauben würde, sich heute eher als "Resonanzböden" für ihre Kinder zu verstehen.

Die Rolle als Vater habe sich mit den Jahren gewandelt, erklärte Ryan weiter. "Es ist schön, ihnen eigene Erfahrungen anzubieten und sie wissen zu lassen, was man durchgemacht hat, und sie auf diese Weise zu leiten", sagte er über die Unterstützung, die er Ava und Deacon bei ihren eigenen Karrieren im Entertainmentbereich bietet. Besonders erfreulich findet der Schauspieler, dass seine Kinder nicht allzu sehr auf Social Media fixiert seien. "Sie haben irgendwie vielfältigere Interessen, und das ist beruhigend, weil das für viele junge Leute ein echtes Hindernis sein kann", erklärte er. Dass Ava und Deacon die guten und schlechten Seiten von Hollywood hautnah miterlebt hätten, sei auch wichtig gewesen, damit sie wüssten, "dass es nicht immer einfach oder bequem ist".

Die Beziehung zu seinen erwachsenen Kindern schätzt Ryan heute besonders. "Mein Sohn fühlt sich an wie mein bester Freund", schwärmte der Schauspieler, der neben Ava und Deacon auch noch die 14-jährige Tochter Kai aus einer früheren Beziehung mit Alexis Knapp (36) hat. Mit Deacon teile er viele Interessen in Musik und Comedy, und sie führten "wirklich tiefgehende Gespräche über das Weltgeschehen", verriet Ryan weiter. Die frühen Teenagerjahre seien zwar nicht seine Lieblingsphase gewesen, scherzte er, doch jetzt genieße er die enge Bindung zu seinen Kindern in vollen Zügen. Ryan und Deacon arbeiteten sogar bereits zusammen – sie standen gemeinsam für die Serie "Motorheads" vor der Kamera.

Getty Images Ryan Phillippe bei der Premiere von "Motorheads" in Los Angeles

Getty Images Ava Phillippe und Reese Witherspoon, Tochter und Mutter

Getty Images Ryan Phillippe mit Sohn Deacon im Februar 2022