Prügelei bei Dreh? Louis weicht Fragen zu Zayn Malik aus

Louis Tomlinson (34) sorgt derzeit für Spekulationen, nachdem er in einem Interview mit Billboard alle Fragen zu seinem früheren Bandkollegen Zayn Malik (33) unbeantwortet ließ. Die beiden Sänger, die einst gemeinsam Mitglieder der Erfolgsband One Direction waren, sollen während der Dreharbeiten zu einer neuen Netflix-Serie erneut aufeinandergetroffen, aber nicht im Guten auseinandergegangen sein, wie verschiedene Medien berichten. Laut Insidern kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den Musikern. Genaue Details zu dem Vorfall fehlen bislang, und auch Louis verweigerte im Interview jeden Kommentar zu Zayn, was die Gerüchte um Spannungen zwischen den ehemaligen Bandkollegen weiter anheizt.

Insider, die in die Produktion der Serie involviert sein sollen, haben die Medien über den angeblichen Streit der beiden Musiker informiert. Demnach schilderten sie, dass sich die Spannungen bereits im Vorfeld angedeutet haben. "Es lag viel unausgesprochene Vergangenheit in der Luft", erklärte eine Quelle verschiedenen Medienberichten zufolge. Offiziell bestätigt wurde der Vorfall bisher nicht. Die gemeinsame Netflix-Produktion, die die Musiker wieder vor die Kameras gebracht hat, wird von Fans mit Spannung erwartet – doch ob dies der Beginn eines Comebacks als Freunde oder der endgültige Bruch sein könnte, ist unklar.

Louis und Zayn wurden in sehr jungen Jahren als Teil derselben Boyband über Nacht zu Weltstars und verbrachten ihre prägenden Jahre gemeinsam auf Tour, im Studio und in Hotels. In Interviews beschrieben sie die Band früher oft als eine Art zweite Familie, mit gemeinsamen Witzen und dem Gefühl, nur miteinander dem enormen Druck wirklich standhalten zu können. Seit Zayns Ausstieg hatten sich ihre Wege jedoch zunehmend getrennt. Öffentliche Auftritte zusammen gab es kaum noch. Dass sie nun für ein Netflix-Projekt wieder zusammengeführt wurden, weckte bei vielen Fans Hoffnungen auf eine neue Nähe. Die Gerüchte über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den einstigen Bandkollegen und Louis' vielsagendes Schweigen haben diese Hoffnungen nun jedoch stark erschüttert.

Getty Images Louis Tomlinson, Musiker

Instagram / zayn Zayn Malik im August 2025

Getty Images Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson und Zayn Malik, Mitglieder von One Direction