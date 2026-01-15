Harry Styles kündigt neues Album in limitierter Edition an

Harry Styles (31) macht ernst: Der Popstar, der wohl mit Zoë Kravitz (37) flirtet und anbandelt, hat sein viertes Studioalbum mit dem augenzwinkernden Titel "Kiss All The Time. Disco, Occasionally." angekündigt – Release-Date: Freitag, 6. März. Der Sänger kehrt damit offiziell auf die Musikbühne zurück und liefert den Fans schon jetzt einen Vorgeschmack. Auf seiner Website ist das Werk laut Daily Mail ab sofort vorbestellbar, inklusive limitierter Vinyl-Editionen und CDs. Mit im Boot ist Produzent Kid Harpoon, mit dem Harry bereits große Erfolge gefeiert hat. Parallel heizt der Brite und frühere One Direction-Star die Spannung mit einem neuen Teaser-Song an: "We Belong Together" geistert als Botschaft seit Tagen durch seine Kanäle – und sorgt für kollektives Herzklopfen.

Das Album umfasst zwölf Tracks und wird in mehreren Sammler-Versionen angeboten. Darunter eine Kiss Pink Vinyl mit Klappcover und holografisch bedruckter Innenhülle, plus zwölfseitigem Booklet mit Lyrics und Fotos. Außerdem locken eine sogenannte Smoke Machine Vinyl, exklusive Boxsets und begleitende Merch-Artikel. Den Auftakt der Rückkehr markierte ein knapp neunminütiger Clip mit dem Titel "Forever, Forever", der Szenen vom letzten "Love On Tour"-Finale in Reggio Emilia zeigt. Am Ende blendete das YouTube-Video die Zeile "we belong together" ein – genau jene Worte, die Fans in den vergangenen Tagen auch via Poster, kryptischer Website und Sprachnachricht erhielten. In Städten weltweit tauchten ergänzend Plakate mit Botschaften wie "see you very soon" und "let the light in" auf.

Abseits der Tracklist und der glänzenden Cover-Optik ist es vor allem die Beziehung des Sängers zu seinem Publikum, die diese Ankündigung trägt. Der Musiker, der sich im April 2017 mit der Veröffentlichung seiner Debütsingle "Sign of the Times" als erfolgreicher Solo-Künstler etablierte, pflegt seit Jahren eine besondere Nähe zu seinen Fans, lässt sie mit liebevoll gestalteten Websites, überraschenden Clips und charmanten Hinweisen miträtseln. Die Gemeinschaft rund um Harry füttert diese Momente mit eigenen Ritualen – vom Outfit am Konzertabend bis zu Codename-Witzen in Gruppen-Chats. Seit dem Ende der Rekordtour 2023 hat sich die Vorfreude spürbar aufgestaut, und die jüngste Plakatwelle mit "We Belong Together" traf genau in diese Lücke.

Getty Images Harry Styles, Musiker

Getty Images, Getty Images Harry Styles, Zoё Kravitz

Getty Images Harry Styles, Februar 2023