Nicht schwanger: Kim Virginia will Nachwuchs geplant angehen

Kim Virginia Grey (30) macht kurzen Prozess mit neuen Babygerüchten: In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram wurde die Reality-Bekanntheit erneut darauf angesprochen, ob sich bei ihr Nachwuchs ankündige. Die Influencerin hatte zuletzt wegen starker Übelkeit einen Schwangerschaftstest gemacht – doch der fiel negativ aus. Nun stellt sie klar, dass sie nicht schwanger ist und es auch vorerst nicht werden will. Gemeinsam mit Ehemann Nikola Grey (30), mit dem sie ihr Leben zwischen Social Media, TV-Projekten und Modeljobs teilt, wolle sie das Thema bewusst später angehen.

Auf die Nachfrage eines Fans reagiert Kim ohne Umschweife und erklärt, dass sie und Nikola momentan keine Kinder planen. Stattdessen stehe für das Paar zunächst die Karriere im Fokus. Den Zeitplan für die Familienplanung wollen beide bewusst selbst bestimmen. In ihrer Antwort formuliert die TV-Bekanntheit es unmissverständlich: "Das gehen wir gezielt an, wenn wir beruflich noch das ein oder andere bewältigt haben. Auf natürlichem Weg wäre es ohnehin eine Hürde mittlerweile bzw. unwahrscheinlich", schreibt sie auf Instagram. Mit dieser klaren Aussage nimmt Kim weiteren Spekulationen den Wind aus den Segeln und macht deutlich, dass der Kinderwunsch zwar vorhanden ist, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt eine Rolle spielen soll.

Bereits vor einigen Wochen hatte Kim ihren Followern von ihrer plötzlichen Übelkeit erzählt und damals offenbart, dass ein durchgeführter Schwangerschaftstest negativ ausgefallen war. Die Reality-TV-Bekanntheit zeigt seitdem immer wieder, wie offen sie mit Fragen rund um ihren Körper und ihre Zukunft umgeht. Auch in ihrer Beziehung mit Nikola scheint Kommunikation eine wichtige Rolle zu spielen, denn das Paar spricht nach ihrer Aussage ganz bewusst über Familienplanung und Karriere. Viele Fans verfolgen nun gespannt, wie sich der gemeinsame Weg der beiden weiterentwickelt – beruflich und privat.

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Influencerin

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey im Januar 2026

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Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025